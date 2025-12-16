كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل توزيع جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2024، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025. طالع التفاصيل

ويتم الاعتماد على عدة معايير في اختيار جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، تقسم بين تصويت المدربين وقادة المنتخبات والجماهير والإعلام.

وصوت الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول كقائد لمنتخب مصر، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2025.

ومنح محمد صلاح، النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان اختياره الأول في جائزة أفضل لاعب في العالم.

بينما منح حسام حسن، النجم المصري محمد صلاح اختياره الأول في جائزة أفضل لاعب في العالم.

تصويت محمد صلاح في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم كقائد لمنتخب مصر:

المركز الأول: أشرف حكيمي.

المركز الثاني: عثمان ديمبلي.

المركز الثالث: كيليان مبابي.

تصويت حسام حسن في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم كمدرب لمنتخب مصر:

المركز الأول: محمد صلاح.

المركز الثاني: عثمان ديمبلي.

المركز الثالث: كيليان مبابي.