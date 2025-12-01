حقق منتخب مصر الفوز مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

والتقى منتخب مصر الأول مع نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية يستعد من خلالها المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2025.

ويتطلع منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الغائبة عن دولاب الفراعنة منذ نسخة 2010.

البداية والنهاية للفراعنة

وبادر منتخب مصر بالتسجيل في الدقيقة 27 عن طريق محمود صابر، قبل أن يتعادل منتخب الضيوف في الدقيقة 45+3 عن طريق شيدوزي أوازيم.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 سجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر الثاني بعدما استغل التمركز الدفاعي الخاطئ ليسدد الكرة في الشباك.

تشكيل المنتخبين

مصر: "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، مصطفي محمد".

وعلى مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن".

نيجيريا: ستانلي نوابيلي، أوسايي صموئيل، زيدو سنوسي، إيجوه أوجبو، شيدوزي أوازيم، ديلي بشيرو، رافائيل أونيديكا، فرانك أونييكا، بول أونواتشو، تشيديرا إيجوكي، إيبينيزر أكينسانميرو".

الشوط الأول

وسعى حسام حسن من خلال تشكيل منتخب مصر فقط إيصال أن المنتخب رغم غياب عدد كبير من اللاعبين مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، إلا أنه قادر على تشكيل خطة هجومية على منتخب نيجيريا والتي نجحت باستغلال لاعبين مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود صابر.

في أول 10 دقائق كانت هناك مرحلة لجس النبض بين المنتخبين، التي لم تدم طويلًا، إذ أربك إمام عاشور حسابات المنتخب النيجيري في الدقيقة 23 سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

هدف صابر

وبعد عدة محاولات، ابتسمت الكرة أخيرا لمنتخب مصر بعدما مرر محمد هاني الكرة إلى أحمد سيد زيزو الذي بدوره أرسل كرة عرضية بينية قابلها محمود صابر في الشباك معلنا الهدف الأول.

وبعد الهدف حاول منتخب نيجيريا الدخول لغرفة الملابس متعادلا وبدأ في تشكيل هجمات قوية على مرمى منتخب مصر، ففي الدقيقة 39 كاد مصطفى محمد أن يسجل الكرة في شباك الشناوي لولا براعة حارس الأهلي.

خطأ الشناوي

ولكن سريعا ما تبخر تألق الشناوي، ففي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل شيدوزي أوازيم الهدف الأول للمنتخب الضيف معلنا نتيجة التعادل 1-1.

الشوط الثاني

شهد تشكيل منتخب نيجيريا عدة تعديلات مع بداية الشوط الثاني.

عودة مصطفى محمد

لكن استغل مصطفى محمد وزيزو التمركز الدفاعي الخاطئ للاعبي نيجيريا ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 53، وذلك بعدما مرر زيزو الكرة لمصطفى محمد وسددها صاروخ في الشباك.

ومن ثم بدأ حسام حسن إجراء تعديلات على التشكيل بنزول مصطفى شوبير وصلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي مع خروج كلا من محمد الشناوي، إمام عاشور، مصطفى محمد وأحمد فتوح.

وبدأ أداء منتخب مصر يتراجع ويعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق أسامة فيصل وصلاح محسن مع التأمين الدفاعي الجيد من محمد شحاتة.