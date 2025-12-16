المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز مصر على نيجيريا وديًا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:11 م 16/12/2025 تعديل في 11:16 م
منتخب مصر زيزو نيجيريا

مصر تفوز على نيجيريا

حقق منتخب مصر فوزًا وديًا مهمًا على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت المواجهة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

ويشارك منتخب مصر في البطولة القارية بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ التتويج الأخير في نسخة عام 2010.

تحليل فوز مصر على نيجيريا وديًا

وفي إطار التغطية الإعلامية للمباراة، يقدم موقع يلا كورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل نتيجة اللقاء، من تقديم دينا زاهر، وتحليل الكاتب الصحفي محمد الهادي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية زيزو منتخب نيجيريا مصطفى محمد مصر ضد نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
جوادالاخارا

جوادالاخارا

0 0
برشلونة

برشلونة

46

أهداف ضائعة.. برشلونة يتعادل أمام جوادالاخارا بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg