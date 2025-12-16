حقق منتخب مصر فوزًا وديًا مهمًا على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت المواجهة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

ويشارك منتخب مصر في البطولة القارية بطموحات كبيرة، ساعيًا لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ التتويج الأخير في نسخة عام 2010.

تحليل فوز مصر على نيجيريا وديًا

وفي إطار التغطية الإعلامية للمباراة، يقدم موقع يلا كورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل نتيجة اللقاء، من تقديم دينا زاهر، وتحليل الكاتب الصحفي محمد الهادي.