الطربوش واحتفال فرعوني ودموع إمام.. لقطات من مباراة مصر ونيجيريا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:21 م 16/12/2025
حقق منتخب مصر الفوز مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

والتقى منتخب مصر الأول مع نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية يستعد من خلالها المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2025.

ويتطلع منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الغائبة عن دولاب الفراعنة منذ نسخة 2010.

لقطات من مباراة منتخب مصر ونيجيريا

وبدأت لقطات مباراة منتخب مصر ونيجيريا مبكرا عندما ظهر إمام عاشور، لاعب الوسط، بالدموع أثناء النشيد الوطني لمنتخبنا وذلك تأثرا لعودته من جديد لقائمة الفراعنة بعد فترة طويلة من الغياب.

كما حرص حسام حسن، على إلقاء التحية على مصطفى محمد، مهاجم نانت، بعدما سجل الهدف الثاني للفراعنة في المباراة.

وفي الهدف الذي سكن مرمى محمد الشناوي، حارس المنتخب الوطني، ظهرت علامات الدهشة على لاعبي منتخب مصر وذلك من طريقة دخول الهدف.

ومن الملعب للمدرجات، تواجد أحد مشجعي منتخب مصر بالطربوش والعود ظاهرا أصول الشعب المصري التي يتميز بها.

بالإضافة إلى ما سبق فتعليمات حسام حسن طوال الـ 90 دقيقة لم تنته، وكانت لها المفعول في تسجيل هدفين أمام نيجيريا.

احتفال مصطفى محمد بالهدف أيضًا لفتت الانتباه، إذ كان عبارة عن تمثال الفرعون المصري.

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر ونيجيريا اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن نيجيريا مباراة ودية

