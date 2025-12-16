المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قصة بطولة.. تألق الحضري وسحر المعلم يقودان الفراعنة للتتويج بأمم أفريقيا 2006

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:34 م 16/12/2025
أمم أفريقيا 2006

كأس أمم أفريقيا 2006

تفصلنا أيامًا معدودة على انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، بمشاركة منتخب مصر.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات: أنجولا، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

وانتصر منتخب مصر وديًا على منافسه النيجيري، بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء استعدادًا لمنافسات "كان 2025".

ويسرد لكم "يلا كورة" ذكريات تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لعام 2006، على النحو التالي..

مصر تصنع التاريخ في أمم أفريقيا 2006

استضافت مصر فعاليات نسخة أمم أفريقيا 2006 للمرة الرابعة بعد أعوام 1959 و1974 و1986، وحققت من خلالها اللقب الخامس، لتنفرد بالرقم القياسي الذي كانت تتقاسمه مع كل من غانا والكاميرون.

نسخة "كان 2006" شهدت تألقًا لافتًا لحارس المرمى عصام الحضري، الذي دافع عن عرين الفراعنة منذ انطلاق البطولة وحتى المباراة النهائي بأداء أكثر من رائع.

ونجح منتخب مصر محو خيبة الأمل بعدم الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2006 بألمانيا، على يد كوت ديفوار، التي انتصرت في التصفيات مرتين، بنتيجة 2-1 و2-0.

علاوة على ذلك، رفع حسام حسن، المهاجم التاريخي والمدرب الحالي للفراعنة، لقبه الأفريقي الثالث، بعدما شارك في نسختي 1986 و1998 وحمل لقبهما مع المنتخب.

فيما نجح المدرّب القدير حسن شحاتة، في نيل اللقب القاري الذي عجز عن إحرازه كلاعب عندما خرج من دور الأربعة، خلال أربع نسخ، بأعوام 1974، 1976 ، 1978، و1980.

مشوار رائع الفراعنة في كان 2006

افتتح منتخب مصر مشواره في دور المجموعات باكتساح ليبيا، بنتيجة (3-0)، ثم تعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام المغرب، بينما تفوق على كوت ديفوار، بثلاثية مقابل هدف، في ختام دور المجموعات

وسحق الفراعنة منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (4-1) في الدور ربع النهائي، فيما انتصروا على السنغال بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، ليضربوا موعدًا في النهائي أمام كوت ديفوار.

ويدين منتخب مصر في الفوز بأمم أفريقيا 2006 إلى الحارس عصام الحضري المتألّق في النهائي أمام كوت ديفوار، بتصدّيه لركلتين ترجيحيتين مكّنتا الفراعنة من إحراز اللقب (4-2) بعد تعادلٍ سلبي.

ونال الكاميروني صامويل إيتو جائزة هداف أمم أفريقيا 2006 بـ(5 أهداف)، وتوج أحمد حسن بجائزة أفضل لاعب، وعصام الحضري أفضل حارس مرمى، والنيجيري جون ميكل أوبي أفضل لاعب ناشئ.

