موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على نيجيريا وديا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:46 م 16/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

يستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل.

وتغلب منتخب مصر على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وتطير بعثة منتخب مصر غدًا الأربعاء، متوجهة إلى المغرب، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يدخل الفريق في معسكر مغلق بأغادير.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أدرار، في أغادير، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب مصر الأول في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب، حيث يفتتح مشواره بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب أفريقيا، ثم أنجولا.

ويبحث منتخب مصر عن استعادة بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة، منذ 15 عامًا، حيث كان أخر تتويجات الفراعنة بالأميرة السمراء في 2010، بأنجولا.

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية

