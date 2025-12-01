حقق منتخب مصر الفوز مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

والتقى منتخب مصر الأول مع نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية يستعد من خلالها المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2025.

ويتطلع منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية الغائبة عن دولاب الفراعنة منذ نسخة 2010.

منتخب مصر يستعيد توازنه ضد نيجيريا

ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب مصر ضد منتخب نيجيريا بعد 9 سنوات، إذ كان آخر فوز حققه منتخب مصر ضد النسور كان يوم 29 مارس 2016 عندما انتصر بنتيجة 1-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وبعد هذه المباراة التقى منتخب مصر مع نيجيريا مرتين خسر بنتيجة 1-0 في المواجهتين من بينهم مباراة ودية والأخرى مواجهة في كأس الأمم الأفريقية 2022.

والتقى منتخب مصر مع نيجيريا بشكل عام 19 مباراة انتصر منتخب مصر 6 مرات وتلقى 7 هزائم وتعادلا 6 مرات، وبالتالي تتبقى مباراة واحدة لمنتخب مصر أمام النسور من أجل معادلة عدد انتصاراته ضد منتخبنا الوطني.