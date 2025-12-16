حقق منتخب مصر فوزًا وديًا مهمًا على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويشارك منتخب مصر في البطولة القارية خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير، وسط طموحات كبيرة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ نسخة عام 2010.

الفوز المصري حظي بتغطية واسعة في الصحف النيجيرية، التي أبرزت تفوق أصحاب الأرض، وأشادت بأداء المنتخب المصري، رغم اعتماد نيجيريا على تشكيلة تجريبية في اللقاء.

Daily Post Nigeria

أكدت صحيفة Daily Post Nigeria أن منتخب نيجيريا خسر أمام مصر بنتيجة 2-1 في مباراة ودية قوية بالقاهرة، مشيرة إلى أن المدرب إريك شيل خاض اللقاء بتشكيلة تجريبية إلى حد كبير.

وأبرزت الصحيفة تقدم مصر عبر محمود صابر قبل نهاية النصف ساعة الأولى، قبل أن ينجح تشيدوزي أوازيم في إدراك التعادل للنسور الخضراء برأسية في أواخر الشوط الأول، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في إبعاد الكرة من ركلة حرة نفذها زايدو سانوسي.

وأضافت أن منتخب مصر فرض سيطرته في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق مصطفى محمد، قبل أن يستعد المنتخب النيجيري للسفر إلى مدينة فاس المغربية للمشاركة في البطولة.

The Punch

وصفت صحيفة The Punch الفوز المصري بأنه دفعة معنوية قوية قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن هدف مصطفى محمد في الشوط الثاني حسم اللقاء لصالح أصحاب الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى الدور البارز لزيزو، الذي تسبب في مشاكل مستمرة لدفاع نيجيريا، وصنع هدف التقدم لمحمود صابر.

كما سلطت الضوء على معاناة النسور الخضراء هجوميًا، رغم بعض المحاولات التي كادت أن تسفر عن أهداف، أبرزها كرة كادت أن تسكن شباك مصر بالخطأ من ياسر إبراهيم.

وأضافت أن المنتخب المصري سيطر على مجريات اللقاء بعد الاستراحة، وأن نيجيريا فشلت في العودة مجددًا، ليخرج الفراعنة بفوز مستحق قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوارهم القاري.

Complete Sports

من جانبها، أكدت صحيفة Complete Sports أن منتخب مصر فرض سيطرته على المباراة منذ البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 28 عبر محمود صابر بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وأشارت الصحيفة إلى تحسن أداء نيجيريا قبل نهاية الشوط الأول، ونجاح تشيدوزي أوازيم في إدراك التعادل، قبل أن يعود المنتخب المصري بقوة في الشوط الثاني ويسجل هدف الفوز بعد سبع دقائق فقط عن طريق مصطفى محمد.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن منتخب نيجيريا سيحول تركيزه الآن إلى مباراته الافتتاحية في أمم إفريقيا أمام تنزانيا، بعد السفر إلى المغرب يوم الخميس.