أكد المغربي أنس صلاح الدين، لاعب منتخب المغرب، رغبة الأسود في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال لاعب المغرب في تصريحات نقلها موقع "البطولة": "أنا سعيد جدا بوجودي هنا، والجميع سعداء بالتواجد هنا، ونحن جاهزون".

وأضاف: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونشعر بحالة جيدة ونحن في بلدنا، هذا وطننا، لذلك نريد أن نعيد الكأس إلى هنا".

وواصل لاعب آيندهوفن: "أود أن أقول للجماهير إننا جاهزون، نشعر بحالة جيدة، ونعمل بجد كبير كل يوم من أجل الفوز بهذه البطولة، وتحقيق نتائج جيدة".

قبل أن ينهي: "كلنا لدينا نفس الهدف، نحن والجماهير والجميع. أعتقد أنكم تعرفون ما هو الهدف، وهو أن نعيد إن شاء الله الكأس إلى أرض الوطن".

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تضم كلا من: "جزر القمر، مالي وزامبيا".

ويبدأ منتخب الأسود مبارياته بمواجهة جزر القمر يوم الأحد 21 ديسمبر في مباراة الافتتاح، قبل أن يلتقي مع مالي يوم 26 من نفس الشهر، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة زامبيا يوم 29 ديسمبر.