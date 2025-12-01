المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اتحاد الكرة: ندعم حسام حسن.. وهدفنا التتويج بكأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:47 م 16/12/2025
حسام حسن

حسام حسن - صورة أرشيفية

أكد طارق أبو العنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك دعم كبير لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وقال طارق أبو العنين في تصريحات لقناة أون سبورت: "حفل ذا بيست من تنظيم فيفا كان حفلًا كبيرًا، ويضم نجوم العالم، ووجود اسم محمد صلاح بين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب هو أمر نفخر به كمصريين".

وأضاف: "لدينا بطولات عديدة في الفترة المقبلة، مثل كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم، ونحتاج للتركيز من أجل تقديم أداء جيد يليق باسم مصر في المحافل الدولية".

وتابع: "منتخب مصر له تاريخ كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونحن في اتحاد الكرة ندعم حسام حسن، وإبراهيم حسن، ونساندهم، ونشجعهم".

وأكمل: "بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستكون صعبة، فالجميع يجهز نفسه لكأس العالم، لذا الجميع سيكون على استعداد كبير، والمنافسة ستكون قوية، لكننا أيضًا منتخب قوي، ولدينا جهاز فني على نفس مستوى القوة".

وأتم طارق أبو العنين تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله نستطيع تقديم أداء قوي، يليق باسم منتخب مصر، وإن شاء الله نتوج بالبطولة لأن هذا هو هدفنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يفتتح مشواره بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب أفريقيا، ثم أنجولا.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية

