تحدث بيدرو سواريس جونسالفيس، المدير الفني لنادي يانج أفريكانز التنزاني، ومنتخب أنجولا السابق، عن منتخب الظباء قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" بيدرو سواريس جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا السابق، عن حظوظ فريقه السابق في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، قبل أن يتطرق للحديث عن منتخب مصر.

يلا كورة يحاور بيدرو سواريس جونسالفيس

ما رأيك في قرعة كأس الأمم الأفريقية؟ هل تعتقد أن المجموعات متوازنة؟

"كأس الأمم الأفريقية هي أكبر احتفال بكرة القدم الأفريقية، تدريجيًا، قامت الكاف بترويج كرة القدم الأفريقية في جميع أنحاء القارة، بالطبع هناك منتخبات أكثر تجهيزًا، تمتلك موارد بشرية ورياضية ومالية أكبر".

"ولكن على عكس القارات الأخرى، من الصعب في أفريقيا الفوز بفوارق كبيرة في الأهداف، نظرًا للتفاني والجهد الذي يبذله اللاعبون في المباريات، خصوصًا عند تمثيل منتخباتهم الوطنية".

كيف تقيم المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا؟

"مجموعة متوازنة جدًا تضم ثلاثة مرشحين للقب وزيمبابوي العائد مرة أخرى، بالطبع منتخب مصر هو المرشح الأبرز، لكن جنوب أفريقيا وأنجولا أيضًا من بين المرشحين للفوز بالبطولة، مجموعة مثيرة جدًا للاهتمام".

من الأقرب للتأهل في مجموعة أنجولا إذا لم تحدث مفاجآت؟

منتخب مصر ومنتخب أنجولا هما المرشحان للعبور، جنوب أفريقيا كذلك بناءً على ما أظهرته مؤخرًا، أعتقد أن ثلاث منتخبات ستتأهل من هذه المجموعة".

لقد كنتم مدربًا للمنتخب الأنجولي لفترة طويلة، هل تعتقد أن القائمة الحالية للمنتخب الأنجولي مناسبة؟

"التطور الذي حققته أنجولا خلال السنوات الست الأخيرة التي أتيحت لي فيها فرصة القيادة كان هائلًا وواضحًا".

"اليوم هو منتخب مختلف تمامًا ويضم لاعبين من النخبة يلعبون في أفضل الدوريات".

"لن أعلق على اختيارات خليفي، لكن أشير إلى جانب واحد، هو أسير القرارات الخاصة بالإدارة الحالية للاتحاد وهو أمر لا يمكن أن أقبل به".

وبطلب التوضيح، استكمل المدرب إجابته: "هناك أشياء إذا كنت منتبهًا، يدركها الجميع".

ماذا يحتاج منتخب أنجولا للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"الوحدة والصدق مع المستوى الموجود، يمكن أن يحدث كل شيء إذا كان الجميع متحدين وهناك صدق من المسؤولين".

هل تعتقد أن منتخب مصر قادر على التتويج بكأس الأمم الأفريقية؟

"منتخب مصر دائمًا مرشح للفوز باللقب، هو منتخب مليء بالمواهب والعديد من اللاعبين ذوي الخبرة على أعلى مستوى عالمي، إنها واحدة من المنتخبات المرشحة للفوز".

من هو بيدرو سواريس جونسالفيس؟

يعد بيدرو سواريس جونسالفيس، أحد أبرز المدربين الذين تولوا المهمة الفنية لمنتخب أنجولا، إذ قاد المردب الفريق خلال 55 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز خلال 18 مناسبة، وتعادل في 22 وتلقى 15 هزيمة.

ويتولى بيدرو سواريس جونسالفيس، المهمة الفنية لنادي يانج أفريكانز التنزاني في الوقت الحالي.