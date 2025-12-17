المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"مش مستني آخد لقطة".. أول تعليق من إمام عاشور بعد عودته للمشاركة مع منتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:53 ص 17/12/2025
إمام عاشور

إمام عاشور لحظة عزف النشيد الوطني لمصر

كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن مشاعره عقب نهاية مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا، والتي جرت ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

وتفوق منتخب مصر على نظيره نيجيريا بنتيجة (2-1)، ضمن تحضيرات كتيبة حسام حسن النهائية قبل السفر، من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وعاد إمام عاشور للمشاركة من جديد رفقة منتخب مصر، بعد فترة غياب طويلة أبعدته عن الملاعب، نتيجة الإصابة التي تعرض لها قبل أن يصطاده مرض فيروسي تعالج منه مؤخرًا.

تعليق إمام عاشور

نشر إمام عاشور، قصة مصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" أكد خلالها على صعوبة الفترة التي مر بها مؤخرًا، بسبب إصابته.

وشدد متوسط ميدان منتخب مصر، على فخره ببلده التي يمثلها، مؤكدًا على عدم قيامه بلفت الأنظار تجاهه.

"الحمد لله الذي شفاني وعافاني ومن علي بنعمة الصحة بعد الابتلاء، ربنا من عليا بالشفاء بعد فترة غياب وإصابتين ورا بعض.. مرحلة كانت صعبة عليا أوي وكان ممكن مقدرش أرجع العب كورة تاني"

"كل دا جه في بالي لحظة السلام الوطني لمنتخب بلدي اللي بفخر إني بمثلها.. ومش مستني أخد لقطة إو إدعاء لإن اللي عدي عليا كان صعب أوي، الحمد لله على نعمه.. واللي عنده عزيمة، دايما بيرجع أقوى".

لا يتوفر وصف.

منتخب مصر منتخب نيجيريا أمم أفريقيا إمام عاشور

