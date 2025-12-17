اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، من أجل تقديم الدعم اللازم قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

وجاء الاجتماع بعد المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره نيجيريا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق في 21 من ديسمبر الجاري بالمغرب.

وتقرر أن يغادر منتخب مصر إلى المغرب اليوم الأربعاء، الموافق 17 ديسمبر، إلى مدينة أغادير استعدادًا لبداية مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، وتتحرك بعثة الفراعنة في الخامسة مساءً.

دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة

حرص وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، على مؤازرة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والتقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالجهاز الفني واللاعبين من أجل الاطمئنان على استعداداتهم، مقدمًا التهنئة على الفوز أمام منتخب نيجيريا، والظهور بشكل مميز قبل السفر إلى المغرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على ثقته في قدرة المنتخب على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشددًا على الدعم الكامل من الجماهير المصرية، وضرورة التحلي بالروح القتالية والانضباط، وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وتوجه هاني أبو ريدة عقب استقبال وزير الشباب والرياضة إلى مطار القاهرة، متجهًا إلى دولة قطر لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يتوجه بعدها إلى المغرب للالتحاق ببعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد اجتماع وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

وأظهرت اللقطات التي نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وجود حديث خاص جمع بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، بقائد الفريق محمد صلاح.