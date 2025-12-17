نشر "يلا كورة" العديد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم الثلاثاء، أبرزها مواصلة الزمالك استعداداته لمباريات كأس الرابطة، وتفوق منتخب مصر على نظيره نيجيريا وديًا قبل أمم أفريقيا.

أبرز موضوعات يوم الثلاثاء

نهاية النزاع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توصله إلى اتفاق مع المدرب السابق للمنتخب الأول روي فيتوريا لإنهاء النزاع القائم بينهما.

اتفاق رسمي في لوزان.. نهاية نزاع فيتوريا مع الاتحاد المصري

مران الزمالك

خاض فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

تدريبات الزمالك.. استمرار تأهيل 3 لاعبين وتعليمات عبد الرؤوف

مصير مجلس الزمالك

نفى محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن المجلس يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي قرارات رسمية بحله أو إيقافه.

متحدث وزارة الشباب والرياضة لـ"يلا كورة": لا قرار بتجميد أو حل مجلس الزمالك

حفل الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائزين بجوائز الأفضل، خلال حفل "ذا بيست" لعام 2025.

حفل ذا بيست 2025.. ديمبلي أفضل لاعب في العالم.. وإنريكي مدرب العام

هدف بيراميدز

أكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز أن الهزيمة أمام فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس انتركونتيننتال كانت نتيجة عوامل عديدة.

ممدوح عيد: خسرنا أمام فلامنجو لظروف عديدة.. ونسعى لنتائج أفضل مستقبلا

عودة عاشور

عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لارتداء قميص منتخب مصر الأول، وذلك بعد فترة طويلة من الابتعاد، تجاوزت العام ونصف العام.

إمام عاشور يعود لقميص المنتخب بعد 554 يوما من الابتعاد

تصويت صلاح

أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل 24 ساعة من إقامة نهائي كأس إنتركونتيننتال المرتقب بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، والمقرر إقامته في قطر.

توتر ليفربول ينعكس على "ذا بيست".. صلاح يتجاهل سلوت في جائزة أفضل مدرب

انتصار منتخب مصر

حقق منتخب مصر الفوز مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا وديًا (فيديو)

هدف منتخب مصر

أكد طارق أبو العنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك دعم كبير لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

اتحاد الكرة: ندعم حسام حسن.. وهدفنا التتويج بكأس أفريقيا

مؤازرة وتهنئة

اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، من أجل تقديم الدعم اللازم قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

"تهنئة ودعم وحديث خاص".. صبحي وأبو ريدة يساندان منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب