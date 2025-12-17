11 نقطة كاملة حصل عليها محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من دولة بابوا غينيا الجديدة، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2025.

وجاء صلاح في المركز السادس بالترتيب العام لاستفتاء جائزة ذا بيست، خلف عثمان ديمبيلي، ولامين يامال، نجم برشلونة، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، وأشرف حكيمي، ورافينيا، ثنائي باريس سان جيرمان.

دعم مثالي لصلاح

وعلى الرغم من أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قد وضع صلاح في الترتيب الأول بالاستفتاء، وهو ما فعله أيضًا، هادي المدني، مدير تحرير "يلا كورة"، ما منح الفرعون 10 نقاط من مصر، إلا أن ذلك كان أكبر كم من النقاط من الممكن أن يحصل عليه صلاح من بلده، نظرًا لأنه قائد المنتخب، ولا يستطيع منح صوته لنفسه.

أما بابوا غينيا الجديدة، فقام مدرب منتخب بلدها، ريموند جيونمبا، وقائد الفريق، ديفيد موتا، بوضع محمد صلاح في المركز الأول بالاستفتاء، فيما قام الصحفي المتخص منها بالتصويت، باتريس كيامو، بوضع صلاح في المرتبة الثالثة، ليحصل الفرعون من تلك الدولة الصغيرة على 11 نقطة كاملة، وهو أكبر عدد حصل عليه من جميع الدول.

من هي بابوا غينيا الجديدة

ونظرًا لاسم غينيا في دولة بابوا، فقد يعتبرها البعض دولة أفريقية، نظرًا لوجود عدة دول تحتوي نفس الاسم، إلا أن بابوا مجرد جزيرة في أوقيانوسيا، تضم النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة، وهي منطقة تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ شمال أستراليا.

بورت مورسبي هي عاصمة بابوا غينيا الجديدة، وتبلغ مساحة البلاد حوالي 463 كيلومترًا مربعًا، وتشمل برًا رئيسيًا كبيرًا ومئات الجزر، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة.

نشأة بابوا غينيا الجديدة

وتشير الأدلة الأثرية إلى أن الإنسان الحديث وصل لأول مرة إلى ما أصبح يُعرف اليوم باسم غينيا الجديدة، قبل حوالي 42 إلى 45 ألف عام، ويتواصل سكانها باللغة الإنجليزية، وكذلك لغات تُعرف باسم هيري موتو، والتوك بيسين، بالإضافة إلى 851 لغة محلية.

ومن الناحية السياسية، تعد بابوا دولة ملكية دستورية، يرأسها الملك تشارلز الثالث، ويمثلها حاكم عام، هو السير بوب داداي، ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، معالي جيمس مارابي، الذي يقود الحكومة بعد انتخابه من قبل البرلمان.

منتخب بابوا وإنجازاته

أما منتخب بابوا غينيا الجديدة، فهو يخضع لإشراف الاتحاد المحلي لكرة القدم، ويُلقب باسم الـ "كابولز"، وبلغ أعلى تصنيف له في تصنيف الفيفا بالمركز 153 في يونيو 2017.

وسبق لمنتخب بابوا غينيا الجديدة المشاركة في كأس أمم أوقيانوسيا 2016، حيث وصل إلى المباراة النهائية، لكنه خسر أمام نيوزيلندا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل السلبي 0-0، وهو أكبر إنجاز كروي في تاريخ البلاد.

وخاض المنتخب الوطني البابوي أولى مبارياته في دورة ألعاب جنوب المحيط الهادئ عام 1963، حيث خسر أمام فيجي بنتيجة 3-1، وحصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب جنوب المحيط الهادئ في 1969، و1987.

ولم يتمكن منتخب بابوا غينيا الجديدة من المشاركة في أي نسخة من بطولات كأس العالم من قبل، وفشل في التأهل للمونديال المقبل 2026، بعدما احتل المركز الأخير في مجموعته بتصفيات أوقيانوسيا، برصيد نقطة واحدة، خلف منتخبات كاليدونيا الجديدة، وفيجي، وجزر سولومون.