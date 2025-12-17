المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأهلي ثانيا.. قائمة أكثر الأندية مشاركة بلاعبين في كأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:40 ص 17/12/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

أعلنت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في دولة المغرب، عن قوائمها النهائية من اللاعبين.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في نسختها الـ 35، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 18 يناير المقبل، على 9 ملاعب مختلفة، وبمشاركة 24 منتخبًا.

الأهلي ثاني المشاركين

واستعرض موقع ترانسفيرماركت، المختص في عالم الإحصائيات قائمة بأكثر الأندية الممثلة بلاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث جاء النادي الأهلي في المركز الثاني.

ويشارك النادي الأهلي بـ 10 لاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، من بينهم 8 مع منتخب مصر، هم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، ومروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، بجانب أليو ديانج مع منتخب مالي، ومحمد علي بن رمضان مع منتخب تونس.

ويتفوق على الأهلي في تلك القائمة، فريق الهلال السوداني، الذي يشارك في البطولة بـ 11 لاعبًا، 10 منهم مع منتخب السودان، ولاعب آخر، هو فريد ويدراجو، مع منتخب بوركينا فاسو.

ويأتي في المركزين الثالث والرابع بالقائمة، فريقان من جنوب أفريقيا، الأول، أورلاندو بايرتس بـ 9 لاعبين، جميعهم مع منتخب البافانا بافانا، والثاني، ماميلودي صن داونز بـ 8 لاعبين، 6 منهم مع المنتخب نفسه، بجانب ديفين لونجا مع زيمبابوي، ودينيس أونيانجو مع أوغندا.

7 لاعبين من الزمالك وبيراميدز

وتشارك 5 أندية بـ 7 لاعبين من صفوفها في "كان 2025"، هي بيراميدز، والزمالك، وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، فيما تشارك 4 فرق بـ 6 لاعبين، هي سندرلاند الإنجليزي، وجابرون البوتسواني، ويانج أفريكانز، وعزام من تنزانيا.

ويشارك من بيراميدز 4 لاعبين فقط مع منتخب مصر، هم، أحمد الشناوي، ومحمد حمدي، ومصطفى فتحي، ومهند لاشين، بجانب 3 محترفين، هم محمد الشيبي مع المغرب، وبلاتي توريه مع بوركينا فاسو، وفيستون ماييلي مع الكونغو الديموقراطية.

أما نادي الزمالك، فيشارك بـ 5 لاعبين مع منتخب مصر، هم محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمد إسماعيل، وأحمد فتوح، فيما يتواجد سيف الجزيري مع منتخب تونس، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا.

25 لاعبا من 5 فرق

ويظهر 25 لاعبًا من 5 فرق مختلفة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بعدد 5 لاعبين من كل نادٍ، هي لوريان، وإف سي باريس، من فرنسا، والترجي التونسي، وتاونشيب رولز البوتسواني، وسينيجيدا التنزاني.

كما يضم "الكان" المقبل 4 لاعبين من 12 فريقًا، هي ليل، وأنجيه، وميتز، ونيس، ولوهافر، من فرنسا، وأريس ليماسول القبرصي، والصفاقسي التونسي، وباور ديناموز، وزيسكو من زامبيا، ويونيو دي سونجو الموزمبيقي، وموتشودي سنتر تشيفز البوتسواني.

الأهلي الزمالك الترجي كأس الأمم الأفريقية بيراميدز

