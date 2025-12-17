المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس أمم أفريقيا.. الذكاء الاصطناعي يتوقع فرصة مصر في حصد اللقب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:41 ص 17/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يدخل منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي، وحتى 18 يناير المقبل، كمرشح معتاد لحصد اللقب.

منتخب مصر، الأكثر تتويجا بكأس الأمم بـ7 ألقاب، ينافس في المجموعة الثانية في نسخة "المغرب 2025"، إلى جوار منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وقبل أيام قليلة من انطلاق دور المجموعات، نشرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات توقعاتها للبطولة، وفرص المنتخبات المشاركة في التتويج، وذلك بعد الاستعانة بـ"حاسوب خارق" تمت تغذيته بكافة بيانات الفرق المتنافسة.

ما هي فرص مصر في التتويج بكأس أمم أفريقيا؟

وفقا لما نشرته "أوبتا"، فإن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني بين المرشحين لحصد لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بنسبة بلغت 12.4%، ولا يتفوق عليه سوى المنتخب المغربي صاحب الضيافة (19.1%).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي نسبة السيناريوهات التي انتهت بتتويج المنتخب باللقب، من أصل 10 آلاف سيناريو لمحاكاة لنتائج المباريات باستخدام الذكاء الاصطناعي قام بعملها "الحاسوب الخارق".

وخلف مصر والمغرب، يأتي المنتخب السنغالي كثالث أقرب المرشحين للقب كأس أمم أفريقيا بنسبة 12.3%، يليه منتخب الجزائر (12%).

واحتل المنتخب النيجيري المرتبة الخامسة بنسبة 7.3%، ثم تونس (6.8%)، بفارق ضئيل أمام المنتخب الإيفواري حامل اللقب (6.7%).

منتخب مصر منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

