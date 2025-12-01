المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

القوائم ومواعيد المباريات.. كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:07 م 17/12/2025 تعديل في 12:16 م
كأس أمم أفريقيا

المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الأولى ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: المغرب، مالي، جزر القمر وزامبيا.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025

21 ديسمبر: المغرب وجزر القمر.. في تمام الساعة 9 مساءً.

22 ديسمبر: مالي وزامبيا.. في تمام الساعة 4 مساءً.

26 ديسمبر: زامبيا وجزر القمر.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

26 ديسمبر: المغرب ومالي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

29 ديسمبر: زامبيا والمغرب.. في تمام الساعة 9 مساءً.

29 ديسمبر: جزر القمر ومالي.. في تمام الساعة 9 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، المهدي الحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، غانم سايس، محمد الشيبي، جواد الياميق، آدم ماسينا، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل صيباري، إلياس بن صغير، أسامة ترجالين، عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، بلال الخنوس.

خط الهجوم: حمزة إكمان، سفيان رحيمي، براهيم دياز، إلياس أخوماش، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، نيل العيناوي.

Image

زامبيا

حراسة المرمى: ويلارد موانزا، لورنس مولينجا، فرانسيس موانسا.

خط الدفاع: ماثيوز باندا، أوبينو تشيسالا، فرانكي موسوندا، بنسون ساكالا، ستوبيلا سونزو، كاباسو تشونجو، دومينيك تشاندا، ديفيد هامانسينيا، جيفت مفاندي.

خط الوسط: ميجيل تشايوا، لوبامبو موسوندا، جوزيف سابوبو، ويلسون سوشو تشيسالا، جيفن كالوسا، كينجس كانجوا، باسكول فيري، أوين تيمبو، جوزيف ليتا، ديفيد سيموكوندا.

خط الهجوم: جاك لاهني، لاميك باندا، فاشون ساكالا، كينيدي موسوندا، باتسون داكا، إيليا ماندانجي.

Image

مالي

حراسة المرمى: إسماعيل دياوارا، جيجوي ديارا، مامادو ساماسا.

خط الدفاع: حماري تراوري، أمادو دانتي، عبد الله ديابي، سيكو نياكاتي، فودي دوكوري، مامادو فوفانا، عثمان كامارا، ويو كوليبالي، ناثان جاساما.

خط الوسط: أمادو حيدرا، محمدو دومبيا، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، محمد كامارا، مامادو سانجاري، أليو ديانج، إبراهيم سيسوكو.

خط الهجوم: نيني دورجيليس، البلال توري، مامادو كامارا، لاسين سينايوكو، مامادو دومبيا، كاموري دومبيا، جاوسو ديارا، جاوسو دياكيتي.

Image

جزر القمر

حراسة المرمى: بن سليم بوينا، يانيك باندور، عادل أنزيماتي أبو دو.

خط الدفاع: إسماعيل بورا، عبد الحكيم عبد الله، كينان طيبيبو، أحمد صويلحي، يانيس كاري، قاسم مداهوما، ريمي فيتا، بنجلود يوسف، سعيد بكاري، إدريس محمد.

خط الوسط: إياد محمد، يوسف مشانجاما، ياسين بورهان، رؤوف مرويلي، يوسف زيدو.

خط الهجوم: فايز سليماني، أبو بكر علي، رفيقي سعيد، أيمريك أحمد، ميزيان ماوليدا، زيد أمير، الفردو بن محمد، رايان لوتان.

Image

مباراة مالي القادمة
المغرب مالي كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg