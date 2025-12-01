أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الأولى ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: المغرب، مالي، جزر القمر وزامبيا.

مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025

21 ديسمبر: المغرب وجزر القمر.. في تمام الساعة 9 مساءً.

22 ديسمبر: مالي وزامبيا.. في تمام الساعة 4 مساءً.

26 ديسمبر: زامبيا وجزر القمر.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

26 ديسمبر: المغرب ومالي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

29 ديسمبر: زامبيا والمغرب.. في تمام الساعة 9 مساءً.

29 ديسمبر: جزر القمر ومالي.. في تمام الساعة 9 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، المهدي الحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، غانم سايس، محمد الشيبي، جواد الياميق، آدم ماسينا، أنس صلاح الدين، عبد الحميد آيت بودلال، يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إسماعيل صيباري، إلياس بن صغير، أسامة ترجالين، عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، بلال الخنوس.

خط الهجوم: حمزة إكمان، سفيان رحيمي، براهيم دياز، إلياس أخوماش، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، نيل العيناوي.

زامبيا

حراسة المرمى: ويلارد موانزا، لورنس مولينجا، فرانسيس موانسا.

خط الدفاع: ماثيوز باندا، أوبينو تشيسالا، فرانكي موسوندا، بنسون ساكالا، ستوبيلا سونزو، كاباسو تشونجو، دومينيك تشاندا، ديفيد هامانسينيا، جيفت مفاندي.

خط الوسط: ميجيل تشايوا، لوبامبو موسوندا، جوزيف سابوبو، ويلسون سوشو تشيسالا، جيفن كالوسا، كينجس كانجوا، باسكول فيري، أوين تيمبو، جوزيف ليتا، ديفيد سيموكوندا.

خط الهجوم: جاك لاهني، لاميك باندا، فاشون ساكالا، كينيدي موسوندا، باتسون داكا، إيليا ماندانجي.

مالي

حراسة المرمى: إسماعيل دياوارا، جيجوي ديارا، مامادو ساماسا.

خط الدفاع: حماري تراوري، أمادو دانتي، عبد الله ديابي، سيكو نياكاتي، فودي دوكوري، مامادو فوفانا، عثمان كامارا، ويو كوليبالي، ناثان جاساما.

خط الوسط: أمادو حيدرا، محمدو دومبيا، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، محمد كامارا، مامادو سانجاري، أليو ديانج، إبراهيم سيسوكو.

خط الهجوم: نيني دورجيليس، البلال توري، مامادو كامارا، لاسين سينايوكو، مامادو دومبيا، كاموري دومبيا، جاوسو ديارا، جاوسو دياكيتي.

جزر القمر

حراسة المرمى: بن سليم بوينا، يانيك باندور، عادل أنزيماتي أبو دو.

خط الدفاع: إسماعيل بورا، عبد الحكيم عبد الله، كينان طيبيبو، أحمد صويلحي، يانيس كاري، قاسم مداهوما، ريمي فيتا، بنجلود يوسف، سعيد بكاري، إدريس محمد.

خط الوسط: إياد محمد، يوسف مشانجاما، ياسين بورهان، رؤوف مرويلي، يوسف زيدو.

خط الهجوم: فايز سليماني، أبو بكر علي، رفيقي سعيد، أيمريك أحمد، ميزيان ماوليدا، زيد أمير، الفردو بن محمد، رايان لوتان.