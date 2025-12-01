المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعب نيجيريا: لم أتوقع المشاركة بكأس أفريقيا.. وأحمل آمال 200 مليون

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:28 م 17/12/2025 تعديل في 12:57 م
ناندي

توتشوكو ناندي - لاعب منتخب نيجيريا

أعرب توتشوكو ناندي، لاعب منتخب نيجيريا عن سعادته الكبيرة بالانضمام لقائمة الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وأكد لاعب خط وسط نادي زولته فاريجيم البلجيكي أن استدعائه لأول لتمثيل منتخب نيجيريا هو بمثابة تحقيق حلمٍ راوده طوال حياته.

ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واحدًا من خمسة لاعبين جدد تم اختيارهم في قائمة منتخب نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بعد سلسلة من العروض المميزة التي قدمها مع فريقه في الدوري البلجيكي الممتاز هذا الموسم.

وقال توتشوكو ناندي في تصريحات لموقع الاتحاد النيجيري لكرة القدم: "الاستدعاء لقائمة منتخب نيجيريا جاء أبكر مما كنت أتوقع، وهذا يجعل هذه اللحظة أكثر خصوصية بالنسبة لي".

وأضاف: "كنت سعيدًا عندما علمت بانضمامي لمنتخب نيجيريا، وأسرتي سعيدة أيضًا.. إنه حلم أصبح حقيقة. لطالما حلمت منذ صغري باللعب للمنتخب الوطني".

وتابع: "لعبتُ مع منتخب تحت 20 عامًا، والآن أنا مع منتخب النسور الخضراء.. لم أتوقع أن يحدث هذا بهذه السرعة، لكنني هنا الآن، وأنا سعيد للغاية".

وأقرّ ناندي بثقل مسؤولية ارتداء قميص نيجيريا، حيث قال: "أعلم أن الانضمام للمنتخب الوطني يأتي مع ضغط كبير.. فأنا أنتمي لبلد يزيد عدد سكانه عن 200 مليون نسمة".

وأتم توتشوكو ناندي تصريحاته قائلًا: "اللعب للمنتخب مسؤولية كبيرة، لكنني هنا لأُظهر قدراتي، وأُقاتل من أجل الفريق، وأتمنى أن نفوز بكأس الأمم الأفريقية".

وكان منتخب مصر قد تغلب وديًا على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على استاد القاهرة، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

مباراة نيجيريا القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا

