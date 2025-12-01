المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
القوائم ومواعيد المباريات.. كل ما تريد معرفته عن المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:54 م 17/12/2025
كأس أمم أفريقيا

المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الثانية ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: مصر، جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

22 ديسمبر: جنوب أفريقيا وأنجولا.. في تمام الساعة 7 مساءً.

22 ديسمبر: مصر وزيمبابوي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

26 ديسمبر: أنجولا وزيمبابوي.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

26 ديسمبر: مصر وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

29 ديسمبر: أنجولا ومصر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

29 ديسمبر: زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 6 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد صبحي، محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد عيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، محمد شحاتة، مروان عطية، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو، محمود صابر.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، صلاح محسن،محمد صلاح، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، عمر مرموش.

Image

جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونون ويليامز، سيفو تشايني، ستيوارت ريكاردو جوس.

خط الدفاع: تايلون سميث، خلوماني نداماني، أوبري مودِيبا، مبيكيزيلي مبوكازي، ساموكيلي كابيني، نكوسيناثي سيبيسي، خوليسو موداو، سيابونجا نجيزانا، ثابانج ماتولودي، ثابو مولويسان.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، ثالينتي مباتا، أوسوين أبوليس، تشيبانج موريمي، ريليبوهيل موفوكينج، موهاو نكوتا، سيفيلو سيثولي، باثوسي أوباس، سيفو مبولي، مودوزي شابالالا.

خط الهجوم: لايل فوستر، إلياس موكوانا، إيفيدنس ماكجوبا، شاندر كامبل، إكرام راينرز.

Image

أنجولا

حراسة المرمى: هوجو ماركيز، سيجنور دومينيك، أديلسون نيبلو، أجوستينهو كالونجا.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، بواتو جوناثان، كلينتون ماتا، دافيد كارمو، كيالوندا جاسبار، تو كارنييرو، إيدي أفونسو، روي موديشتو، بيدرو بوندو.

خط الوسط: أنطونيو موانزا، بيني موكيندي، فريدي ريبيرو، كيليانو مانويل، مانويل كافومانا، ماريو بالبورديا.

خط الهجوم: فيليسيو ميلسون، شيكو بانزا، جيلسون دالا، آري بابِل، بنسون مانويل، نزولا مبالا، زيتو لوفومبو، كريستوفاو مابولولو، راندي نتيكا.

Image

زيمبابوي

حراسة المرمى: إلفيس تشيبيزيزي، مارتن مابيسا، واشنطن أروبي.

خط الدفاع: جون تاكوارا، موناشي جارانانجا، ديفاين لونجا، بريندون جالواي، تيناجي هاديبي، جودنوز مورويرا، إيمانويل جالاي، إيشانيسو ماوتشي، أليك موديمو.

خط الوسط: شون فوساير، بروسبير باديرا، يوناتان راينهارد فابيش، أندرو رينومهوتا، بيل أنطونيو، مارفيلوس ناكامبا، إسماعيل وادي، جونيور زيندوجا.

خط الهجوم: برنس دوب، ماكولي مايلز بون، واشنطن نافايا، دانيال مسندامي، نولدج موسونا، تاواندا ماسوانهيسي، تاواندا تشيريوا، تاديوا تشاكوتشيشي.

Image

