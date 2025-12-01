أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الثالثة ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: تونس، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2025

23 ديسمبر: نيجيريا وتنزانيا.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

23 ديسمبر: تونس وأوغندا.. في تمام الساعة 10 مساءً.

27 ديسمبر: أوغندا وتنزانيا.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

27 ديسمبر: نيجيريا وتونس.. في تمام الساعة 10 مساءً.

30 ديسمبر: أوغندا ونيجيريا.. في تمام الساعة 6 مساءً.

30 ديسمبر: تنزانيا وتونس.. في تمام الساعة 6 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

تونس

حراسة المرمى: نور الدين الفرحاتي، أيمن دحمان، بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي العابدي، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، علي معلول، محمد بن علي، نادر الغندري، فاليري يان، مرتضى بن وناس، آدم أرويس، صبري بن حسن.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، فرجاني ساسي، حاج محمود، إلياس السخيري، حسام تقا.

خط الهجوم: محمد إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم مستوري، فراس شواط، نعيم السليتي، سيباستيان توكتي، سيف الدين الجزيري.

نيجيريا

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو، أماس أوباسوجي، ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: برايت أوسايي-صامويل، زايدو سانوسي، إيجو أوجبو، أولواسيملوجو أجايا، برونو أونيمايتشي، تشيدوزي أوازيم، كالفين باسي، رايان أليبيوسو.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، أديمولا لوكمان، فرانك أونييكا، فيسايو ديلي-باشيرو، عثمان محمد، أليكس إيوبي، رافاييل أونييديكا، إبنيزر أكينسانميرو، تشوكوو نادي.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي، سيريل كولاوالي ديسرز، موسيس سيمون، بول أونواتشو، أكور آدامز، تشيديرا إيجوكي، سالم فاجو لاوال.

أوغندا

حراسة المرمى: أليونزينانفيان ليجاسون، دينيس أونيانجو، ماجولا سالم.

خط الدفاع: روجرز توراتش، تيموثي أواني، كينيث سيماكولا، توبي سيبيك، إيليو كابرادوسي، جوردان أوبيتا، إسحاق موليمي، عزيز كايوندو، هيلاري موكونداني.

خط الوسط: بوبوسي بياروهانجا، خالد أوتشو، ترافيس موتيابا، بابا حسن، رونالد سيسيجاندا، آلان أوكيلو.

خط الهجوم: روجرز ماتو، أوتشيشوكو إيكبيازو، ستيفن موكوالا، دينيس أوميدي، ريجان مباندي، جود سيسيموجابي، جيمس بوجيري، شفيق نانا كويكيريزا، لورنزن ميلفن، إيفان أهيمبيسيبوي.

تنزانيا

حراسة المرمى: حسين ماسالانجا، يعقوب سليمان علي، زبيري فوبا.

خط الدفاع: باسكال جودنس مسيندو، نيكسون كيباباجي، إبراهيم حماد، ديكسون جوب، بكاري نوندو، محمد حسين، ويلسون نانجو، لوساجو موايكندا، نوفاتوس ميرو شي، شوماري كابومبي.

خط الوسط: فيصل سالم، خالد حبيبو، موريس أبراهام، يوسف كاجوما، كلفن ناشون، حاجي منوجا، تارين ألارا خيا، ألفونس مابولا مسانجا.

خط الهجوم: إدي نادو، تشارلز مومبوا، سليماني مواليمو، مبوانا ساماتا، كيبو دينيس، سايمون مسوفا، كلفن جون.

