تحدث مارك فيش، لاعب منتخب جنوب أفريقيا السابق، عن مشاركة بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، من شهر ديسمبر في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" مارك فيش، لاعب منتخب جنوب أفريقيا السابق، عن ذكرياته مع بلاده أمام مصر، بالإضافة إلى أبرز المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا.

يلا كورة يحاور مارك فيش

كيف ترى قرعة كأس الأمم الأفريقية؟ وهل تعتقد أنها متوازنة؟

"حسنًا، القرعة هي قرعة، أحيانًا تأمل في فريق معيّن، ثم تحصل على فريق آخر".

"لا داعي للقول إننا وجدنا أنفسنا في مجموعة تضم مصر وأنجولا وزيمبابوي، وهي مجموعة تشبه كثيرًا قرعة عام 1996 التي التقينا فيها منذ سنوات طويلة، لكن في النهاية القرعة هي قرعة".

ما رأيك في المجموعة الثانية ومن تتوقع أن يتأهل عنها؟

"في مجموعتنا، أعتقد أننا نملك فرقًا بأساليب لعب مختلفة، لديك جودة المنتخب المصري وسمعته، لديك الثقة والإيمان لدى بافانا بافانا (منتخب جنوب أفريقيا)، وفي أنجولا، لديك القوة البدنية والقدرة الكروية".

"ثم لديك منتخب زيمبابوي، الذي في أي يوم يمكنه أن يقدم أداءً قويًا وأن يفاجئ أي فريق في هذه المجموعة".

"لدينا مجموعة عبارة عن كتاب مفتوح، لكنني أعتقد أن جنوب أفريقيا ومصر هما المنتخبان اللذان سيتأهلان من هذه المجموعة".

كيف تنظر إلى المواجهة بين جنوب أفريقيا ومصر؟

"المباراة بين جنوب أفريقيا ومصر ستكون صعبة، كالمعتاد، مرة أخرى، لديك محمد صلاح، على سبيل المثال لا الحصر، وأيضًا سمعة وقدرة المنتخب المصري الذي قدم أداءً جيدًا وتأهل إلى كأس العالم".

لذلك منتخب مصر يلعب بزخم كبير وبثقة عالية، ومن جهة أخرى، لديك منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل أيضًا من مجموعة صعبة جدًا، أو مجموعة قوية جدًا، وتأهل متصدرًا مجموعته إلى كأس العالم".

"لذلك لدينا منتخب وطني يعيش حالة عالية جدًا في الوقت الحالي خلال العامين الماضيين، أداء ونجاحات لا تُصدّق، والكثير من الثقة، لذلك أعتقد أنها مباراة متكافئة جدًا جدًا".

"انتهت الأيام التي كنا فيها، نحن كمنتخبات من الجنوب أو من جنوب أفريقيا، نخشى منتخبات شمال أفريقيا، لطالما لعبتم بأسلوب منضبط وبثقة خلال العقد الماضي تقريبًا، لحقنا بالركب، وأشعر أننا لا نخاف، نحن نحترم المنافس بالتأكيد، لكننا لا نخاف من منتخبات شمال أفريقيا كما كنا في السابق في هذه المواجهات".

إلى أي مدى تعتقد أن منتخب جنوب أفريقيا قادر على الوصول في كأس الأمم الأفريقية؟

"أعتقد أنه من المهم لمنتخب جنوب أفريقيا أن يقدم أداءً جيدًا وأن يذهب بعيدًا في البطولة، وأؤمن بأنهم سيتأهلون من دور المجموعات، وبمجرد التأهل من دور المجموعات، يصبح كل شيء ممكنًا".

هل تعتقد أن مدرب جنوب أفريقيا قادر على تحقيق الهدف المنشود؟

"أعتقد أنه من المهم جدًا لنا أن نحقق كأس أمم أفريقيا جيدة، لأنني أعلم أن كأس أمم أفريقيا جيدة تعني أننا سنحتفظ بمدربنا، بطولة كأس أمم أفريقيا صعبة ومليئة بالتحديات".

"أعرف جيدًا طبيعة اتحادنا، وسيبدؤون بالبحث عن مدرب جديد ليقود المنتخب إلى كأس العالم، لأننا في جنوب أفريقيا لا نحتسب عام 2010، لكن أقول لكم الآن، إننا تأهلنا إلى ثلاث كؤوس عالم مختلفة، والكأسين اللتين تأهلنا إليهما، المدربون الذين أهلونا لم يذهبوا معنا إلى كأس العالم بسبب كأس أمم أفريقيا".

"لذلك، هذه بطولة كأس أمم أفريقيا مهمة جدًا لجنوب أفريقيا، لكرة القدم، ولاستقرار منتخبنا الوطني".

برأيك، من هم اللاعبون الأساسيون في منتخب جنوب أفريقيا الذين يمكنهم صنع الفارق؟

"أعتقد أن مدرب جنوب أفريقيا الحالي، هوجو بروس، نجح في جعل الفريق يلعب بالطريقة التي يريدها، لديه لاعبون واثقون، ولديه مجموعة لاعبين مليئة بالثقة".

"وعندما يؤمن اللاعبون بالمدرب ويؤمن المدرب باللاعبين، فهذا يصنع تجربة جيدة جدًا ومليئة بالتحديات للفريق المتجه إلى المغرب".

هل لديك ذكريات من المباريات التي لعبتها ضد مصر عندما كنت لاعبًا؟

"بالطبع، لدي العديد من الذكريات عندما لعبت ضد مصر، أتذكر بعض بطولات الأمم الأربع حيث فزنا على مصر في إقليم الشمال الغربي، ثم في كأس أمم أفريقيا 1996، خسرنا في مباراتنا الثالثة في المجموعة، لكننا كنا قد تأهلنا بالفعل".

"ثم بالطبع، آخر ذكرى لي كلاعب كانت عام 1998، عندما خسرنا أمام مصر في النهائي في بوركينا فاسو، لكن بعد ذلك كانت لدي تجربة رائعة مع منتخب بافانا في 2019، عندما فزنا على مصر في دور الـ16 في مصر، وكان ذلك إنجازًا لا يُصدّق".

"لذلك، كلاعب، كنت دائمًا أجد صعوبة أمام مصر، لكن كمشجع ومن زاوية خارجية، أشعر أنه رغم أن كرة القدم المصرية وضعت المعايير، فإننا نقترب أكثر فأكثر، نحن نقوم بالأشياء بشكل صحيح وأؤمن أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

هل المنتخب المصري قادر على التتويج باللقب؟

"بالطبع، المنتخب المصري قادر، أعتقد أنكم خسرتم قبل بطولتين في كأس أمم أفريقيا، وأعتقد أنكم خسرتم النهائي أمام السنغال، لذلك، بالتأكيد، لديكم الجودة، اللاعبون، والعقلية التي تعرف كيف تفوز بالبطولات وكيف تُدار الأمور بالطريقة الصحيحة".

"وبالنسبة لمنتخب مصري يخرج للعب ويعرف كيف يفوز بالبطولات، فهذا بالتأكيد مصدر قوتكم".

كيف يمكن للمدرب المصري الاستفادة من مرموش وصلاح رغم مشاركتهما المحدودة مع أنديتهما؟

"أشعر أنه مع وصول اللاعبين إلى مرحلة النضج، من المهم لهم أن يرغبوا في الفوز بشيء مع منتخبهم الوطني، لذلك، المنتخب المصري قادر بالتأكيد، ومع لاعبين مثل مرموش ومحمد صلاح ومن حولهم، ومع إقامة البطولة في شمال أفريقيا، أعتقد أنكم كمصريين تتمنون الذهاب إلى المغرب والفوز بكأس أمم أفريقيا هناك".

هل هناك أسماء بارزة في المنتخب المصري يمكنها إحداث الفارق؟

"أعتقد أن قوة المنتخب المصري تكمن في الفريق ككل، نحن نحب التركيز على الأفراد، لكن في المجمل، انضباطكم وقدرتكم على التعامل مع المواقف الصعبة، أرى أن هذه هي قوة المنتخب المصري".

من هو مارك فيش؟

يعد مارك فيش أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص منتخب جنوب أفريقيا، إذ شارك اللاعب مع بافانا بافانا خلال 62 مباراة في مختلف المسابقات، وسبق وأن تواجد في أكثر من نسخة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ولعب مارك فيش في صفوف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، قبل أن يخوض تجربة مميزة في الدوري الإنجليزي، وتميز اللاعب بقدرته الدفاعية، التي جعلته أبرز من شغلوا المركز.