المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. قائد زيمبابوي: لا نخشى أحدا في كأس أفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:13 م 17/12/2025
ناكامبا قائد زيمبابوي

مارفيلوس ناكامبا - قائد منتخب زيمبابوي

أكد مارفيلوس ناكامبا، قائد منتخب زيمبابوي أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

ويأمل منتخب "المحاربون"، بقيادة المدرب الروماني ماريو مارينيكا، في تحقيق مفاجآت بكأس أفريقيا 2025، والتأهل من دور المجموعات، عند منافسة منتخبات أنجولا، ومصر، وجنوب أفريقيا.

وقال مارفيلوس ناكامبا في تصريحات نقلها موقع سوكر 24 الجنوب أفريقي: "كرة القدم تقوم على المنافسة، ونحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

وأضاف لاعب لوتون تاون، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: "أعتقد أن كل مجموعة صعبة.. بالتأكيد، سنواجه مصر في المباراة الأولى، وأنجولا في الثانية، وجنوب أفريقيا في ختام دور المجموعات".

وتابع: "لكن أعتقد أن علينا التركيز على أنفسنا، ووضع خطة لعب محكمة، وتشجيع بعضنا البعض على القتال من أجل الوطن".

وأكمل: "بالنسبة لنا، هذا هو هدفنا الرئيسي كلاعبين، فنحن ذاهبون إلى هناك للمنافسة، لذا أعتقد أن علينا أن نؤمن بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا".

وأتم مارفيلوس ناكامبا تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الجماهير كانت رائعة في دعم الفريق، والآن، الأمر متروك للاعبين لتشجيع بعضهم البعض والقتال من أجل راية الوطن".

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم أنجولا، ثم جنوب أفريقيا.

مباراة زيمبابوي القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg