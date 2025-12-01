منافس مصر.. قائد زيمبابوي: لا نخشى أحدا في كأس أفريقيا

أكد مارفيلوس ناكامبا، قائد منتخب زيمبابوي أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

ويأمل منتخب "المحاربون"، بقيادة المدرب الروماني ماريو مارينيكا، في تحقيق مفاجآت بكأس أفريقيا 2025، والتأهل من دور المجموعات، عند منافسة منتخبات أنجولا، ومصر، وجنوب أفريقيا.

وقال مارفيلوس ناكامبا في تصريحات نقلها موقع سوكر 24 الجنوب أفريقي: "كرة القدم تقوم على المنافسة، ونحن نتطلع بشوق للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة".

وأضاف لاعب لوتون تاون، الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: "أعتقد أن كل مجموعة صعبة.. بالتأكيد، سنواجه مصر في المباراة الأولى، وأنجولا في الثانية، وجنوب أفريقيا في ختام دور المجموعات".

وتابع: "لكن أعتقد أن علينا التركيز على أنفسنا، ووضع خطة لعب محكمة، وتشجيع بعضنا البعض على القتال من أجل الوطن".

وأكمل: "بالنسبة لنا، هذا هو هدفنا الرئيسي كلاعبين، فنحن ذاهبون إلى هناك للمنافسة، لذا أعتقد أن علينا أن نؤمن بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا".

وأتم مارفيلوس ناكامبا تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الجماهير كانت رائعة في دعم الفريق، والآن، الأمر متروك للاعبين لتشجيع بعضهم البعض والقتال من أجل راية الوطن".

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة مصر، ثم أنجولا، ثم جنوب أفريقيا.