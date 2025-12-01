المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل السفر للمغرب.. انضمام مرموش إلى معسكر منتخب مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:13 م 17/12/2025
أعلن منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، انضمام عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، إلى معسكر الفراعنة وذلك قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، للسفر إلى المغرب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تضم أيضا كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

مواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

22 ديسمبر: جنوب أفريقيا وأنجولا.. في تمام الساعة 7 مساءً.

22 ديسمبر: مصر وزيمبابوي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

26 ديسمبر: أنجولا وزيمبابوي.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

26 ديسمبر: مصر وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

29 ديسمبر: أنجولا ومصر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

29 ديسمبر: زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 6 مساءً.

وأشار الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن مرموش انضم لمعسكر الفراعنة وذلك استعدادا للسفر.

ولعب مرموش أخر مباراة له مع مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس والتي شهدت فوز الفريق السماوي بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر المغرب عمر مرموش كأس الأمم الأفريفية

