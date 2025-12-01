خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الأربعاء، تدريبات استشفائية بصالة الجيم قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، للسفر إلى المغرب لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع فيسبوك، إلى أن الجهاز الفني قرر خوض تدريبات في الجيم بعد مباراة نيجيريا التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

وشارك في التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في صالة الجيم جميع اللاعبين بما فيهم ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن تتجه بعثة منتخب مصر، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

لمشاهدة صورا من تدريبات المنتخب اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

22 ديسمبر: جنوب أفريقيا وأنجولا.. في تمام الساعة 7 مساءً.

22 ديسمبر: مصر وزيمبابوي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

26 دسمبر: أنجولا وزيمبابوي.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

26 ديسمبر: مصر وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

29 ديسمبر: أنجولا ومصر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

29 ديسمبر: زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 6 مساءً.