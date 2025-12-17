يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

وتقام نهائيات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

يشد منتخب مصر الرحال، مساء اليوم الأربعاء، إلى المغرب لبدء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين المقبل.

ويسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن لتحقيق اللقب الغائب منذ 2010، حيث ما زال يبحث عن النجمة الثامنة في تاريخه.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

أعمار لاعبي منتخب مصر في أمم أفريقيا

تتفاوت أعمار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تبدأ من 24 إلى 36 سنة.

وهناك 10 لاعبين في المنتخب تخطوا الثلاثين من عمرهم، ويعد محمد الشناوي هو الأكبر سنا بـ36 سنة.