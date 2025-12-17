المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أفارقة من مصر (4).. ديانج بهدف مزدوج في مالي لحسم مستقبله مع الأهلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:44 م 17/12/2025 تعديل في 05:14 م
ديانج - مالي

أليو ديانج نجم خط وسط منتخب مالي والنادي الأهلي

لمع العديد من المحترفين الأفارقة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي كان بوابتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، أو في المقابل جاء بهم بعد تألقهم مع المنتخب، في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية في القارة السمراء.

ويلقي موقع يلا كورة نظرة على المحترفين الأفارقة في الدوري المصري، الذين حجزوا مقاعدهم في قوائم منتخباتهم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والفارق بين أدوارهم ومستوياتهم بين النادي والمنتخب.

ويعد أليو ديانج نجم خط وسط منتخب مالي أحد أشهر المحترفين في السنوات الماضية بالدوري المصري، تحديدًا مع النادي الأهلي.

وعلى الصعيد الدولي، تألق ديانج مع منتخب الشباب وأيضًا منتخب المحليين، الذي ساهم في صعوده لنهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2016.

ولعب ديانج مع منتخب مالي الأول في بطولتي أمم أفريقيا الماضيتين، لكن شارك لدقائق قليلة سواء كبديل أو أحيانًا كأساسي، مع جلوسه على مقاعد البدلاء بدون مشاركة في عدة لقاءات.

وشارك ديانج بشكل عام في 41 مباراة دولية مع منتخب مالي، سجل خلالها هدفين بينما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وتحدث توم سينتفيت مدرب منتخب مالي، في حوار مع موقع يلا كورة، عن أهمية ديانج باعتباره عنصرًا أساسيًا في حساباته، كأحد قادة المنتخب، بعدما ارتدى شارة "الكابتن" في عدة مباريات مؤخرًا.

للإطلاع على حوار يلا كورة مع توم سينتفيت مدرب منتخب مالي اضغط هنا

وفي المقابل شارك ديانج في مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بمختلف المسابقات، حيث اقتصرت مشاركاته في بداية الموسم على التواجد كبديل، والدخول في الشوط الثاني.

وبدأ ديانج الموسم بشكوك حول مستقبله مع الفريق الأحمر، بعد جلوسه بديلًا في 3 مواجهات على التوالي في كأس العالم للأندية، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وظهر ديانج بمستويات متذبذبة في بداية الموسم، رغم مشاركته بصفة أساسية، ثم عودته للمشاركة كبديل بعد ذلك.

ومع تولي المدرب الدنماركي ييس توروب منصب المدير الفني للنادي الأهلي، استعاد ديانج مكانته شيئًا فشيئًا مع القلعة الحمراء، ليتحول لعنصر أساسي في تشكيل المدرب الجديد.

ولم يحسم ديانج حتى الآن مستقبله مع الأهلي بشكل نهائي، حيث لم يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب المالي، على تمديد عقده لمدة 3 سنوات، لكنه لم يوقع على العقود بشكل رسمي، لذلك قد تقلب بطولة أمم أفريقيا الموازين.

مباراة مالي القادمة
الأهلي ديانج منتخب مالي

