البداية يوم 21 ديسمبر.. مواعيد المؤتمرات الصحفية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:54 م 17/12/2025
محمد صلاح وحسام حسن

حسام حسن ومحمد صلاح من تدريبات منتخب مصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مواعيد المؤتمرات الصحفية لمنتخب مصر في المسابقة الأفريقية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي وجنوب أفريقيا".

وستكون مواعيد مباريات المجموعة الثانية كالتالي:

22 ديسمبر: جنوب أفريقيا وأنجولا.. في تمام الساعة 7 مساءً.

22 ديسمبر: مصر وزيمبابوي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

26 دسمبر: أنجولا وزيمبابوي.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

26 ديسمبر: مصر وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

29 ديسمبر: أنجولا ومصر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

29 ديسمبر: زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 6 مساءً.

وبالتالي ستكون مواعيد المؤتمرات الصحفية لحسام حسن ومعه قائد المنتخب أو أحد اللاعبين كالتالي:

1- مباراة مصر وزيمبابوي.. مؤتمر حسام حسن يوم 21 ديسمبر.. الساعة 10:45 صباحًا.. في ملعب أدرار.

2- مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. مؤتمر حسام حسن يوم 25 ديسمبر.. الساعة 10:45 صباحًا.. في ملعب أدرار.

3- مباراة مصر وأنجولا.. مؤتمر حسام حسن يوم 28 ديسمبر.. الساعة 11 ونصف صباحًا.. في ملعب أدرار.

يشار إلى أن جميع المواعيد المعلنة بتوقيت المغرب، والذي يتأخر عن مصر بساعة كاملة.

منتخب مصر حسام حسن جنوب أفريقيا أنجولا محمد صلاح زيمبابوي المؤتمرات الصحفية

