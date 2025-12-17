أكد شيدوزي أوازيم، قائد منتخب نيجيريا على قوة الفريق المصري، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتغلب منتخب مصر على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على استاد القاهرة، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وقال شيدوزي أوازيم في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي نيوز النيجيرية: "كان اختبارًا جيدًا لنا، فمصر ليست خصمًا سهلًا، فهم يمتلكون عددًا من اللاعبين المميزين".

وأضاف لاعب نانت الفرنسي: "كان الهدف من المباراة الودية هو اختبار قدراتنا قبل كأس الأمم الأفريقية، ولإتاحة الفرصة للمدرب لتجربة لاعبين جدد وتكتيكات جديدة، والاستعداد جيدًا للبطولة".

وتابع: "كان اختبارًا جيدًا، مع أن النتيجة لم تكن مرضية، ولم تكن ما كنا نتمناه.. كان هدفنا هو تقييم تشكيلتنا، ولاعبينا المختلفين، واللاعبين الجدد، وما يمكنهم تقديمه للفريق".

وأكمل: "أعتقد أن المدرب قد لاحظ ذلك.. علينا الآن التركيز على الجوانب الإيجابية من المباراة، والتوجه نحو كأس الأمم الأفريقية".

وأتم شيدوزي أوازيم تصريحاته قائلًا: "لقد سيطرنا على مجريات اللعب، وضغطنا عليهم بشدة، كما أتيحت لنا فرص عديدة للتسجيل، وعلينا فقط التركيز على الإيجابيات والمضي قدمًا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، فيما يتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثالثة مع منتخبات، تنزانيا، وتونس، وأوغندا.