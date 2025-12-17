المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أحدها شارك في خمس نسخ.. منتخبات تبحث عن الفوز الأول ببطولة أمم أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:21 م 17/12/2025 تعديل في 05:34 م
منتخب موزمبيق

منتخب موزمبيق

لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

وتقام نهائيات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

طالع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا من هنا

توقع مع يلا كورة نتائج وبطل كأس أمم أفريقيا واربح بلاي ستيشن 5 وموبايل وسمارت واتش

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

4 منتخبات تبحث عن الفوز الأول في أمم أفريقيا

يتواجد في نسخة 2025 ببطولة أمم أفريقيا 4 منتخبات لم تستطع تحقيق أي فوز خلال مشاركاتها السابقة.

وظهرت موزمبيق في 5 نسخ، لعبت 15 مباراة، حققت 4 تعادلات و11 هزيمة.

وشارك منتخب بنين في 4 نسخ ببطولة أمم أفريقيا، لعب 14 مباراة، حقق 5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

ولعبت تنزانيا في 3 نسخ، لعبت 9 مباريات، حققت 3 تعادلات و6 هزائم.

وشاركت بوتسوانا في نسخة واحدة، لعبت 3 مباريات، وخسرتهم جميعا.

كأس الأمم الأفريقية امم افريقيا موزمبيق أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا مجموعة مصر في امم افريقيا مجموعة مصر في أمم أفريقيا بطولة امم افريقيا موعد افتتاح أمم أفريقيا مجموعات أمم أفريقيا

