لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

وتقام نهائيات أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

4 منتخبات تبحث عن الفوز الأول في أمم أفريقيا

يتواجد في نسخة 2025 ببطولة أمم أفريقيا 4 منتخبات لم تستطع تحقيق أي فوز خلال مشاركاتها السابقة.

وظهرت موزمبيق في 5 نسخ، لعبت 15 مباراة، حققت 4 تعادلات و11 هزيمة.

وشارك منتخب بنين في 4 نسخ ببطولة أمم أفريقيا، لعب 14 مباراة، حقق 5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم.

ولعبت تنزانيا في 3 نسخ، لعبت 9 مباريات، حققت 3 تعادلات و6 هزائم.

وشاركت بوتسوانا في نسخة واحدة، لعبت 3 مباريات، وخسرتهم جميعا.