المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

كيف تحول استدعاء مزراوي إلى أزمة بين يونايتد والمغرب؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:51 م 17/12/2025
مزراوي

نصير مزراوي

دخل نادي مانشستر يونايتد في خلاف حاد مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعدما اضطر مدرب الفريق روبن أموريم إلى استبعاد المدافع نصير مزراوي من مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلجأ النادي الإنجليزي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبًا للتدخل.

وجاءت الأزمة في ظل الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تنص توصيات فيفا على السماح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها المختارين للبطولة حتى سبعة أيام على الأقل قبل المباراة الافتتاحية لمنتخباتهم.

ويستهل منتخب المغرب، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة جزر القمر يوم 21 ديسمبر، أي بعد ستة أيام فقط من مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث، وهو ما دفع الاتحاد المغربي إلى المطالبة بانضمام مزراوي مبكرًا، ومنعه من المشاركة في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد وشهد تعادلًا مثيرًا بنتيجة 4-4.

وبحسب صحيفة ذا صن سبورت، فإن إدارة مانشستر يونايتد تقدمت بشكوى رسمية إلى فيفا، معتبرة أنها تعرضت لـ«عقوبة غير عادلة»، خاصة بعد نقل موعد المباراة إلى مساء الاثنين لأسباب تتعلق بالبث التلفزيوني، وهو ما قلّص الفترة الزمنية المتاحة قبل انضمام اللاعب إلى منتخب بلاده.

وكان فيفا قد منح استثناءً بتمديد فترة بقاء عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز مع أنديتهم حتى 15 ديسمبر، وهو اليوم نفسه الذي أقيمت فيه مباراة يونايتد وبورنموث، إلا أن هذا الاستثناء لم يشمل حالة مزراوي بشكل عملي.

وأفادت التقارير بأن فيفا لم يُجبر الاتحاد المغربي على التراجع عن قراره، مكتفيًا بدعوة الأطراف إلى إجراء مناقشات ثنائية «بحسن نية» للوصول إلى حلول مناسبة لكل حالة على حدة، مع مراعاة توقيت المباريات وظروف المسابقات المختلفة.

ورغم تعقيد الموقف، واصل مزراوي التدرب بشكل طبيعي مع مانشستر يونايتد طوال الأسبوع، وأبدى احترافية كبيرة، قبل أن يغادر مساء الأحد للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب استعدادًا للبطولة القارية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أندية أخرى، مثل روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني، واجهت مشكلات مشابهة في تعاملها مع الاتحاد المغربي خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يغيب مزراوي، إلى جانب برايان مبويمو وأماد ديالو، عن عدة مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مواجهات أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، في ظل التزاماتهم الدولية.

نصير مزراوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg