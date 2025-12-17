دخل نادي مانشستر يونايتد في خلاف حاد مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعدما اضطر مدرب الفريق روبن أموريم إلى استبعاد المدافع نصير مزراوي من مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلجأ النادي الإنجليزي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبًا للتدخل.

لماذا رفض المغرب مشاركة مزراوي مع يونايتد؟

وجاءت الأزمة في ظل الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تنص توصيات فيفا على السماح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها المختارين للبطولة حتى سبعة أيام على الأقل قبل المباراة الافتتاحية لمنتخباتهم.

ويستهل منتخب المغرب، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة جزر القمر يوم 21 ديسمبر، أي بعد ستة أيام فقط من مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث، وهو ما دفع الاتحاد المغربي إلى المطالبة بانضمام مزراوي مبكرًا، ومنعه من المشاركة في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد وشهد تعادلًا مثيرًا بنتيجة 4-4.

شكوى رسمية من مانشستر يونايتد إلى فيفا

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن إدارة مانشستر يونايتد تقدمت بشكوى رسمية إلى فيفا، معتبرة أنها تعرضت لـ"عقوبة غير عادلة"، خاصة بعد نقل موعد المباراة إلى مساء الاثنين لأسباب تتعلق بالبث التلفزيوني، وهو ما قلص الفترة الزمنية المتاحة قبل انضمام اللاعب إلى منتخب بلاده.

وكان فيفا قد منح استثناءً بتمديد فترة بقاء عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز مع أنديتهم حتى 15 ديسمبر، وهو اليوم نفسه الذي أقيمت فيه مباراة يونايتد وبورنموث، إلا أن هذا الاستثناء لم يشمل حالة مزراوي بشكل عملي.

وأفادت التقارير بأن فيفا لم يجبر الاتحاد المغربي على التراجع عن قراره، مكتفيًا بدعوة الأطراف إلى إجراء مناقشات ثنائية "بحسن نية" للوصول إلى حلول مناسبة لكل حالة على حدة، مع مراعاة توقيت المباريات وظروف المسابقات المختلفة.

روما وريال بيتيس واجها مشاكل مشابهة

ورغم تعقيد الموقف، واصل مزراوي التدرب بشكل طبيعي مع مانشستر يونايتد طوال الأسبوع، وأبدى احترافية كبيرة، قبل أن يغادر مساء الأحد للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب استعدادًا للبطولة القارية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن أندية أخرى، مثل روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني، واجهت مشكلات مشابهة في تعاملها مع الاتحاد المغربي خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يغيب مزراوي، إلى جانب برايان مبويمو وأماد ديالو، عن عدة مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مواجهات أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، في ظل التزاماتهم الدولية.