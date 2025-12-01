يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

البحث عن الذهبية الثامنة

ويبحث منتخب مصر من خلال رحلته إلى المغرب عن النجمة الثامنة، إذ يعد منتخبنا الوطني أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 مرات، وكانت آخرهم في نسخة 2010.

4 هدافين دليل حسام حسن

ويعول حسام حسن، مدرب منتخبنا الوطني، على 4 لاعبين من الجيل الحالي لمعرفة طريق شباك المنتخبات المنافسة في بطولة أمم أفريقيا.

ومن المؤكد يحتاج منتخبنا الوطني أن يسجل أمام زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا لحسم الصعود إلى الدور التالي.

ولن يجد منتخب مصر أفضل من الرباعي: "مصطفى محمد، محمد صلاح، عمر مرموش، محمود تريزيجيه" من أجل الاعتماد عليهم في تسجيل الأهداف.

نسخة 2017.. سجل لمنتخب مصر أكثر من لاعب لكن من الجيل الحالي ومن القائمة التي اختارها حسام حسن يتواجد محمد صلاح فقط، الذي أحرز هدفين أمام غانا في دور المجموعات وبوركينا فاسو في الدور نصف النهائي.

وفي نسخة 2019، يتواجد الثنائي محمود حسن تريزيجيه الذي سجل أمام زيمبابوي في دور المجموعات فقط، ومحمد صلاح الذي هز شباك منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في دور المجموعات.

أما في نسخة 2021 التي وصل فيها منتخبنا الوطني للدور النهائي وخسر البطولة من منتخب السنغال، نجح الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه في تسجيل أهداف منتخبنا الوطني.

وسجل صلاح أمام غينيا بيساو في دور المجموعات وأمام المغرب في ربع النهائي، وهي نفس المباراة التي شهدت تسجيل تريزيجيه الهدف الثاني، وبعدها وصل منتخب مصر للنهائي بفضل ركلات الترجيح دون تسجيل الأهداف.

وأخيرا النسخة الماضية 2023، شهدت تسجيل مصطفى محمد 4 أهداف أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي في دور المجموعات بالإضافة إلى هدفه أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.

كما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفا أمام منتخب كاب فيردي، وهو نفس عدد أهداف عمر مرموش الذي سجله أمام منتخب غانا، بالإضافة إلى محمد صلاح الذي سجل في أول مباراة للفراعنة أمام موزمبيق من ركلة جزاء.

وبالتالي فإن هناك 4 لاعبين فقط من الجيل الحالي يعرفون طريق الشباك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهم من سيعتمد عليهم حسام حسن بنسبة كبيرة لهز الشباك.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.