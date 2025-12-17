يواصل أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، برنامج التأهيل الخاص به استعداداً للمشاركة مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025 على أرضه، مع إشارات إيجابية لجماهير أسود الأطلسي.

أول ظهور لحكيمي بالكرة بعد العودة للتأهيل

على الرغم من استئناف حكيمي تدريبات الجري منذ عدة أيام، لم يشاهد بعد وهو يتعامل مع الكرة علناً، مما جعل جماهيره تترقب لحظة ظهوره الأول بالكرة.

في يوم الأربعاء، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مقطع فيديو قصير خلال اليوم الإعلامي الرسمي للمنتخب المغربي، يظهر فيه حكيمي وهو يؤدي سلسلة من حركات التحكم بالكرة بكلتا قدميه، بالإضافة إلى تنفيذ حركة دائرية حول الكرة بسلاسة.

وكان أشرف حكيمي قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، جزر القمر، وزامبيا، ومالي.