المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

حكيمي يطمئن الجماهير.. إشارات إيجابية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:44 م 17/12/2025
حكيمي

نجم المغرب أشرف حكيمي

يواصل أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، برنامج التأهيل الخاص به استعداداً للمشاركة مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025 على أرضه، مع إشارات إيجابية لجماهير أسود الأطلسي.

أول ظهور لحكيمي بالكرة بعد العودة للتأهيل

على الرغم من استئناف حكيمي تدريبات الجري منذ عدة أيام، لم يشاهد بعد وهو يتعامل مع الكرة علناً، مما جعل جماهيره تترقب لحظة ظهوره الأول بالكرة.

في يوم الأربعاء، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مقطع فيديو قصير خلال اليوم الإعلامي الرسمي للمنتخب المغربي، يظهر فيه حكيمي وهو يؤدي سلسلة من حركات التحكم بالكرة بكلتا قدميه، بالإضافة إلى تنفيذ حركة دائرية حول الكرة بسلاسة.

وكان أشرف حكيمي قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، جزر القمر، وزامبيا، ومالي.

كأس الأمم الأفريقية باريس سان جيرمان منتخب المغرب أشرف حكيمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
فلامنجو

فلامنجو

23

الحكم يشهر بطاقة صفراء لأليكس ساندرو لاعب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg