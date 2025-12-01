المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر في كأس الأمم.. ماذا قال كاف عن مدرب جنوب أفريقيا؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:18 م 17/12/2025 تعديل في 08:40 م
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

ويبحث منتخب مصر من خلال رحلته إلى المغرب عن النجمة الثامنة، إذ يعد منتخبنا الوطني أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 مرات، وكانت آخرهم في نسخة 2010.

ماذا قال كاف عن منافس مصر؟

هوجو بروس

وتحدث الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مدرب منتخب جنوب أفريقيا:

وأبدع كاف في حديثه عن المدير الفني هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا بالتحديد، إذ قال الآتي:

أبرز الإنجازات.. لقد حظي بروس بمسيرة تدريبية جيدة بشكل استثنائي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وبصفته مدربًا للأندية، فاز البلجيكي بجائزة مدرب العام أربع مرات، مرتين مع نادي كلوب بروج (1992، 1996) ومرة ​​واحدة مع أندرلخت في عام 2004 وجينك في عام 2007.

وعلى مستوى المنتخب الوطني، قاد الكاميرون للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الخامس في بطولة 2017.

أسلوب التدريب.. قدرة بروس الفريدة على استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الشباب الأقل خبرة مع منتخب "بافانا بافانا" قد أكسبته التقدير في جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأخيرة حيث تم ترشيحه للقائمة المختصرة للأفضل في القارة.

كما أن المدرب المخضرم لديه موهبة في اختيار اللاعبين غير المعروفين الذين يردون له الجميل بأداء استثنائي، إذ كان بروس بمثابة الأب الروحي والمحفز البارز، وقد أثمر تأثيره في بافانا بافانا مكافآت استثنائية للفريق الذي احتل المركز الثالث في كوت ديفوار.

التأثير على جنوب أفريقيا.. على الرغم من التشكيك فيه في البداية، فقد فاز المدرب البلجيكي رسمياً بقلوب الجنوب أفريقيين، ورغم أن فريق بافانا بافانا يتكون من لاعبين محليين تحت قيادة بروس، إلا أنه ارتقى إلى مستويات عالية مرة أخرى بأداء قوي أعاد الأمل إلى أبطال عام 1996.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا الآن بثقة، حيث يندمج جميع اللاعبين الجدد بسهولة في أسلوب لعب المدرب.

وفي النهاية.. يمتلك منتخب بافانا بافانا مدرباً تعلم كيفية اللعب والفوز في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو مدرب جريء لا يخشى وضع ثقته في لاعبيه، المنافسة تحت إشراف أحد أفضل المدربين في البطولة.

 

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية جنوب أفريقيا هوجو بروس

التعليقات

