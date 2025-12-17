المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"خبير ومساعد ومحلل".. ماذا ارتدى مصطفى محمد على ذراعه مع منتخب مصر؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:39 م 17/12/2025 تعديل في 07:44 م
خطف مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، الأنظار خلال مباراة الفراعنة أمام نيجيريا، والتي جمعت بين الفريقين وديًا، ضمن استعدادات الثنائي لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب في شهر ديسمبر الجاري.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ونجح مصطفى محمد، في ترك بصمته مع منتخب مصر خلال مباراة نيجيريا الودية، إذ تمكن من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة، ليؤمن فوز هام قبل السفر إلى المغرب في ختام الاستعدادات قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

طالع لقطات لمصطفى محمد من مباراة منتخب مصر من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

ماذا ارتدى مصطفى محمد على ذراعه؟

ظهر مصطفى محمد خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، مرتديًا "آرم سيلف" وهو أحد الأجهزة التي يتم استخدامها من قبل الرياضيين، ويسمى جهاز مراقبة فسيولوجية قابل للارتداء يعتمد على مستشعرات ضوئية.

ويتميز الجهاز الذي ارتداه مصطفى محمد، بعدة خصائص كافية لتوفير بيانات علمية ودقيقة عن اللاعب وحالته، إذ يكشف العديد من الأمور التي تسهل اختيار البرامج التدريبية للاعب والتي تسهم في تقليل معدل الإصابات.

واستخدم مصطفى محمد "آرم سيلف" من أجل تثبيت الجهاز المعني بكشف التفاصيل البدنية للاعب، والذي تم تصميمه لتغطية الجزء العلوي من الذراع، والذي لن يسبب أي مضايقة للاعب أثناء تواجده في أرضية الميدان.

مميزات جهاز المراقبة الفسيولوجي

يعمل الجهاز على المساعدة في تحديد الحمل التدريبي بدقة، وهو ما يساهم في تجنب الإجهاد وانخفاض معدل تعرض اللاعب للإصابات العضلية.

يساهم في كشف الإرهاق مبكرًا مما يساعد اللاعب في تجنب الإجهاد مبكرًا، وهو ما يقلل من إصابات اللاعب.

تحليل بيانات الرياضي بشكل دوري ومقارنة المعدلات البدنية له على مدار الفترات المختلفة.

يمنح الرياضي خطة تدريب خاصة وفقًا لبياناته التي تم استخراجها خلال فترة استخدامه للجهاز.

يحدد جاهزية اللاعبين في كرة القدم للمشاركة في المباريات، سواء كأساسيين أو بتقديم نصيحة بتقليل دقائق اللعب.

يعطي صورة شاملة عن الأداء البدني والتكتيكي للاعب خلال المباريات.

جهاز شائع الاستخدام

ارتدى العديد من اللاعبين الجهاز الذي استخدمه مصطفى محمد، حيث سبق وأن ظهر محمد صلاح به خلال أحد الفترات، إلى جانب فيرجيل فان دايك.

ظهور الجهاز لم يكن حديثًا، إذ ارتداه العديد من اللاعبين خلال فترات سابقة، مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلى جانب أندية أخرى قامت بتعميم استخدامه بهدف تحليل بيانات وقياسات الفرق بشكل دقيق.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مصطفى محمد

appimg