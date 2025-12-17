المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب زيمبابوي: نواجه أزمة قبل لقاء منتخب مصر.. وعلينا أن نقاتل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:14 م 17/12/2025
مدرب زيمبابوي

ماريو مارينيكا - مدرب زيمبابوي

كشف المدير الفني الروماني ماريو مارينيكا، مدرب منتخب زيمبابوي، أنه يواجه أزمة قبل لقاء مصر في افتتاحية مبارياتهما بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب زيمبابوي في منافسات كأس أمم أفريقيا، المقامة بين 21 ديسمبر و18 يناير، ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا.

أزمة في منتخب زيمبابوي قبل لقاء مصر

لم يخض منتخب زيمبابوي أي مباريات ودية هذا الشهر قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، مكتفيًا بالتدرب دون لاعبيه المحترفين في القارة الأوروبية، بحسب ما ذكرت صحيفة newsday الزيمبابوية.

وقال مارينيكا في تصريحات نشرتها الصحيفة نفسها، اليوم الأربعاء: "عندما تتأهل لبطولة فهذا يعني أن لديك فرصة، وعلينا أن نستغل هذه الفرص إلى أقصى حد.. علينا أن نقاتل من أجل بلادنا، ولن نذهب فقط من أجل المشاركة، بل للفوز".

وأضاف: "لدينا أزمة قبل مواجهة منتخب مصر.. لم نتجمع كما قررنا يوم 8 ديسمبر، ولم نتمكن من إحضار جميع اللاعبين المحترفين في أوروبا، والآن لدينا فقط بعض اللاعبين المحليين إلى جانب المحترفين في جنوب أفريقيا".

وأكمل: "لدينا 10 لاعبين تقريبًا سنلتقي بهم في المغرب، ولن يكون لدينا سوى حصة تدريبية واحدة قبل مواجهة منتخب مصر".

واستدرك المدرب السابق لمالاوي وليبيريا: "أؤمن بأن منتخب زيمبابوي قادر على تحقيق ما لم يحققه من قبل، ولكن علينا التفكير بسرعة والتصرف بسرعة والتحرك بسرعة، وعلى اللاعبين فهم أدوارهم ومسؤولياتهم في كل مباراة، ويجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة".

قبل أن يختتم: "أتمنى أن تكون جماهير زيمبابوي خلفنا.. دعونا نركز معًا لتحقيق ما نطمح إليه، وسنقدم 100% مما نستطيع على أرض الملعب".

يشار إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي تقام الإثنين المقبل 22 ديسمبر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب زيمبابوي

