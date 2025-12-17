المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
30 دقيقة وهوية تاريخية.. موقع مغربي يكشف تفاصيل حفل افتتاح أمم أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:44 م 17/12/2025
كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات: "أنجولا، زيمبابوي وجنوب أفريقيا".

وأشار موقع "سبورت 7" المغربي، إلى أن حفل الافتتاح سيمتد لنحو 30 دقيقة وسيكون احتفالا شاملا بالهوية التاريخية للمملكة، إذ سيحضر الموروث الثقافي المغربي بكل أنواعه من خلال لوحات فنية تستحضر العمق الحضاري للمغرب وارتباطه المتجذر بالقارة الأفريقية عبر التاريخ.

كما سيجمع العرض بين التراث المغربي الأصيل والتقنيات البصرية الحديثة في توليفة فنية تعكس صورة المغرب المعاصر المنفتح على المستقبل دون التفريط في أصالته.

وستكون مواعيد مباريات المجموعة الثانية كالتالي:

22 ديسمبر: جنوب أفريقيا وأنجولا.. في تمام الساعة 7 مساءً.

22 ديسمبر: مصر وزيمبابوي.. في تمام الساعة 10 مساءً.

26 دسمبر: أنجولا وزيمبابوي.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

26 ديسمبر: مصر وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

29 ديسمبر: أنجولا ومصر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

29 ديسمبر: زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. في تمام الساعة 6 مساءً.

كأس الأمم الأفريقية المغرب أمم أفريقيا حفل الافتتاح

