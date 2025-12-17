مصر تستعد للمشاركة في النسخة 35 من أمم أفريقيا

تستعد 24 منتخبًا لخوض منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، حيث تتوزع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات في سباق قوي نحو التتويج باللقب القاري.

وتشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات عربية هي: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السودان، وجزر القمر، فيما يواصل المنتخب المصري تربعه على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

المغرب يتصدر القيم السوقية والسنغال في الوصافة

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية، تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة حاجز 2 مليار يورو.

ويتصدر المنتخب المغربي قائمة أعلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية بإجمالي 436.65 مليون يورو.

ويحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني بقيمة 418.40 مليون يورو، تليه كوت ديفوار ثالثًا بـ342.03 مليون يورو، ثم نيجيريا رابعًا بقيمة 284.80 مليون يورو، والكاميرون خامسًا بـ254.40 مليون يورو.

فيما جاء المنتخب الجزائري في المركز السادس بقيمة بلغت 224.80 مليون يورو.

كما ضمت قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية أيضًا منتخبات غانا (165.60 مليون يورو)، مالي (149.35 مليون يورو)، مصر (136.40 مليون يورو)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (132.40 مليون يورو)، وبوركينا فاسو (119.40 مليون يورو).

في المقابل، يعد منتخب بوتسوانا الأقل قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة، إذ تبلغ قيمته 1.95 مليون يورو فقط.