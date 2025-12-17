المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

المغرب في الصدارة ومصر بين العشرة الأوائل.. أغلى منتخبات كأس الأمم الأفريقية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:53 م 17/12/2025
منتخب مصر

مصر تستعد للمشاركة في النسخة 35 من أمم أفريقيا

تستعد 24 منتخبًا لخوض منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، حيث تتوزع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات في سباق قوي نحو التتويج باللقب القاري.

وتشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات عربية هي: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السودان، وجزر القمر، فيما يواصل المنتخب المصري تربعه على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

المغرب يتصدر القيم السوقية والسنغال في الوصافة

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية، تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة حاجز 2 مليار يورو.

ويتصدر المنتخب المغربي قائمة أعلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية بإجمالي 436.65 مليون يورو.

ويحل المنتخب السنغالي في المركز الثاني بقيمة 418.40 مليون يورو، تليه كوت ديفوار ثالثًا بـ342.03 مليون يورو، ثم نيجيريا رابعًا بقيمة 284.80 مليون يورو، والكاميرون خامسًا بـ254.40 مليون يورو.

فيما جاء المنتخب الجزائري في المركز السادس بقيمة بلغت 224.80 مليون يورو.

كما ضمت قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية أيضًا منتخبات غانا (165.60 مليون يورو)، مالي (149.35 مليون يورو)، مصر (136.40 مليون يورو)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (132.40 مليون يورو)، وبوركينا فاسو (119.40 مليون يورو).

في المقابل، يعد منتخب بوتسوانا الأقل قيمة سوقية بين المنتخبات المشاركة، إذ تبلغ قيمته 1.95 مليون يورو فقط.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب أمم أفريقيا 2025 أغلى منتخبات أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تالافيرا

تالافيرا

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

17

ريال مدريد يطالب بركلة جزاء بعد سقوط إندريك والحكم لم يحتسب شيء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1 0
برينتفورد

برينتفورد

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 1
فلامنجو

فلامنجو

131

الأخطبوط سافونوف يقود باريس سان جيرمان للفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg