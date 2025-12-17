يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

ويبحث منتخب مصر من خلال رحلته إلى المغرب عن النجمة الثامنة، إذ يعد منتخبنا الوطني أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 مرات، وكانت آخرهم في نسخة 2010.

الرهان على المدير الفني المحلي في أمم أفريقيا 2025

وستشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة الجديدة، اعتماد معظم المنتخبات على المدير الفني المحلي من أجل التتويج باللقب بما فيهم منتخب مصر الذي يتولى تدريبه حسام حسن.

واللافت للنظر أن المنتخبات التي اعتمد على المدير الفني المحلي هي: "موزمبيق، الجابون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السنغال، تونس، مصر، زامبيا والمغرب".

في السطور التالية نستعرض أسماء المدربين وجنسياتهم:

المجموعة الأولى:

- المغرب: وليد الركراكي (المغرب)

- مالي: توم سينتفيت (بلجيكا)

- زامبيا: موزس سيشون (زامبيا)

جزر القمر: ستيفانو كوزين (إيطاليا)

المجموعة الثانية:

- جنوب أفريقيا: هوجو بروس (بلجيكا)

زيمبابوي: ماريو مارينيكا (رومانيا)

مصر: حسام حسن (مصر)

أنجولا: باتريس بوميل (فرنسا)

المجموعة الثالثة:

تنزانيا: ميغيل جاموندي (أرجنتين)

نيجيريا: إريك تشيل (مالي)

تونس: سامي الطرابلسي (تونس)

أوغندا: بول بوت (بلجيكا)

المجموعة الرابعة:

السنغال: بابي ثياو (السنغال)

بوتسوانا: مورينا راموريبولي (جنوب أفريقيا)

الكونغو الديمقراطية: سيباستيان ديسابر (فرنسا)

بنين: جيرنوت رور (ألمانيا)

المجموعة الخامسة:

الجزائر: فلاديمير بتكوفيتش (كرواتيا-البوسنا)

غينيا الاستوائية: خوان ميشا (استونيا)

بوركينا فاسو: براما تراوري (بوريكنا فاسو)

السودان: جيمس كويسي أبياه (غانا)

المجموعة السادسة:

الكاميرون: مارك بريس (بلجيكا)

كوت ديفوار: إيميرس فاي (كوت ديفوار)

الجابون: تييري مويوما (جابون)

موزمبيق: تشيكينيو كوندي (موزمبيق)