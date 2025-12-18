لمع العديد من المحترفين الأفارقة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي كان بوابتهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، أو في المقابل جاء بهم بعد تألقهم مع المنتخب، في البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية في القارة السمراء.

ويلقي موقع يلا كورة نظرة على المحترفين الأفارقة في الدوري المصري، الذين حجزوا مقاعدهم في قوائم منتخباتهم، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والفارق بين أدوارهم ومستوياتهم بين النادي والمنتخب.

ويعد أتيدجيكو سامادو لاعب خط سموحة أكبر المفاجآت في صفوف المحترفين بالدوري المصري، بعدما أصبح أحد أهم المواهب الصاعدة في صفوف منتخب بنين، بعد انضمامه للفريق السكندري بعقد لمدة عامين، بعدما قرر فريقه السابق المصري البورسعيدي الاستغناء عن خدماته.

ويجيد سامادو صاحب الـ 21 عامًا، اللعب كلاعب خط وسط، بينما يعتمد عليه منتخب بنين أحيانًا كقلب دفاع.

وكان قد ارتبط اسمه بعد ظهوره مع المصري البورسعيدي، بالانتقال للعب في أوروبا، من بوابة فريق دارمشتات الألماني، لكن لم تكتمل الصفقة.

انضم لصفوف المصري من نادي بني جانسي البنيني، قبل أن ينتقل للعمل لفريق سموحة، وخاض فترة معايشة من قبل مع فريق مونبيليه الفرنسي، وشارك أيضًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، حيث وصل منتخب بنين إلى ربع النهائي.

لم يغب صعوده الصاروخي عن أنظار المدرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني الحالي لكتيبة بنين، الذي استدعاه للمنتخب الوطني في أكتوبر الماضي. ومع تصاعد مسيرته الكروية، قد يكون عام 2025 عامًا محوريًا لأتيدجيكو، حيث يمكنه ليس فقط تعزيز تأثيره في ناديه، بل أيضًا أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب الوطني

وانضم سامادو لقائمة بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث نال إشادة الصحفيين في بنين، بسبب مستوياته المميزة خلال فترات التوقف الدولي الماضي، رغم صغر سنه، حيث يبلغ 21 عامًا فقط.

وشارك اللاعب الصاعد في 11 مباراة مع سموحة خلال الموسم الحالي، بينما لعب 5 مباريات دولية رسمية مع منتخب بنين، حيث لم يكن في حسابات منتخب بلاده خلال تصفيات أمم أفريقيا، لكنه ظهر في الصورة بقوة في تصفيات المونديال.

الحلقة الأولى: أفارقة من مصر (1).. بلاتي توريه "العقل المفكر" وسيمبوري "جوكر غير مستغل"

الحلقة الثانية: أفارقة من مصر (2).. منتخب تونس يتسلح بالجزيري وبن رمضان بوجهين مختلفين

الحلقة الثالثة: أفارقة من مصر (3).. ماييلي بين التألق المحلي والدكة الدولية قبل كأس الأمم

الحلقة الرابعة: أفارقة من مصر (4).. ديانج بهدف مزدوج في مالي لحسم مستقبله مع الأهلي

الحلقة الخامسة: أفارقة من مصر (5).. الشيبي من نجومية بيراميدز لـ"فرصة العمر" مع منتخب المغرب

الحلقة السادسة: أفارقة من مصر (6).. شيكو بانزا ومواجهة "أصدقاء الأمس" في كأس الأمم