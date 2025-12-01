المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
البحث عن الذهب.. حارس أنجولا ليلا كورة: منتخب مصر أحد المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:47 ص 18/12/2025
هوجو ماركيز

هوجو ماركيز

يرى هوجو ماركيز، حارس مرمى منتخب أنجولا، أن منتخب مصر أحد المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

ويقارع منتخب أنجولا، نظيره منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بجوار كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وتواصل يلا كورة، مع هوجو ماركيز حارس مرمى منتخب أنجولا، للحديث معه حول بطولة أمم أفريقيا، ومواجهة مصر.

وقال ماركيز: "منتخب أنجولا لديه فريق هذه النسخة، عكس السنوات الماضية، فنحن لدينا لاعبين في فرق كبيرة، لذلك ظهورنا سيكون مختلفًا هذه المرة".

وأضاف: "لدينا الكثير من اللاعبين المميزين والقادرين على إحداث الفارق، مثل شيكو بانزا، وجيلسون، وآربي بابل".

وتابع: "تنتظرنا مواجهة أمام منتخب مصر الذي يمتلك لاعبين من الأفضل في تاريخ أفريقيا، لكننا مستعدون بكل تأكيد".

وشدد حارس مرمى بترو أتلتيكو: "منتخب مصر يبقى أحد المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، لكننا سنظهر بطريقة خاصة هذه المرة".

منتخب مصر أنجولا كأس الأمم الأفريقية 2025 هوجو ماركيز

