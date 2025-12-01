أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الرابعة ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.

مواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2025

23 ديسمبر: الكونغو الديمقراطية وبنين.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

23 ديسمبر: السنغال وبوتسوانا.. في تمام الساعة 5 مساءً.

27 ديسمبر: بنين وبوتسوانا.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

27 ديسمبر: السنغال والكونغو الديمقراطية.. في تمام الساعة 5 مساءً.

30 ديسمبر: بنين والسنغال.. في تمام الساعة 9 مساءً.

30 ديسمبر: بوتسوانا والكونغو الديمقراطية.. في تمام الساعة 9 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2025

السنغال

حراسة المرمى: ييفان ديوف، إدوارد ميندي، موري دياو.

خط الدفاع: مامادو سار، كاليدو كوليبالي، عبدولاي سيك، شريف نداي، إسماعيل جاكوبس، موسى نياخاتي، أنطوان ميندي، الحاجي ضيوف، إيلاي كامارا.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، باتيه سيس، حبيب ديارا، لامين كامارا، كريبين دياتا، بابي ماتار سار، بابي جاي.

خط الهجوم: بولاي ديا، ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيليمان نداي، إسماعيلا سار، حبيب ديالو، شيخ سابالي، أسان دياو، إبراهيم مبياي.

الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ليونيل مباسي، تيموثي فايولو، ماتيو إيبولو، ديميتري بيرتو.

خط الدفاع: وان بيساكا، ستيف كابوادي، أكسل توانزيبي، ديلان باتوبينسيكا، جوريس كاييمبي، روكي بوشيري، تشانسيل مبيمبا، جيديون كالولو، آرثر ماسواكو، ميشيل أنج باليكويشا.

خط الوسط: نجال آييل موكاو، ناثانيال مبوكو، صامويل موتوسامي، ثيو بونجوندا، ماريو سترويكنس، ميشاك إيليا، نواه ساديكي، تشارلز بيكل، برايان سيبينجا، إيدو كاييمبي.

خط الهجوم: صامويل إسيندي، سيدريك باكامبو، فيستون مايلي، سيمون بانزا.

بنين

حراسة المرمى: مارسيل دانجينو، ساتورنين ألاجبي، سيرج أوباسا.

خط الدفاع: رودريج فاسينو، تاميمو أورو، يوهان روش، أوليفييه فيردون، عبدول رشيد موميني، دافيد كيكي، محمد تيجاني.

خط الوسط: سامادو أتيجوكو، ماتيو ألريش أهيلينفي، إيموران حسن، ماريانو أهونجبو، سيسي دالميدا، رودولفو ألوكو، دودو دوكو، رودريج كوسي، شارلمان أزونجنيتودي، جيسلان أهودو.

خط الهجوم: ستيف مونييه، أييجون توسين، جونيور أولايتان، جوديل دوسو، روماريك أموسو، رزاق رشيدو، أولاتونجي تيسليمي، آدم أكيمي.

بوتسوانا

حراسة المرمى: كابيلو دامبي، كيجيل كجوسيبيولا، جويتسيوني فوكو.

خط الدفاع: ثابو لينانياني، ثاتايوني ديتلوكوي، موشا جاولاولوي، ألفورد فيلافي، موثوسي جونسون، تشيكو موليفي، تيبوجو كوبيلانج، شانجاناني نجادا.

خط الوسط: جابي موهوتسيووا، أوليبوجينج راموتسي، جوديروني مودينجواني، موثوسي كوبر، ليبوجانج ديتسيلي، جيلبرت باروتي، مونتي إينوسا.

خط الهجوم: كابيلو سيكانيينج، أوماطلا كيباتو، ثابانج سيسينيي، توميسانج أوريبونيي،سيجولامي بوي، ثاتايوني كجامانياني، ثابو مابوندا، لوسيكا راتشوكودو.

