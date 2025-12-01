المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
القوائم ومواعيد المباريات.. كل ما تريد معرفته عن المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:41 م 18/12/2025
كأس أمم أفريقيا

المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة الخامسة ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: الجزائر، السودان، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو.

مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025

24 ديسمبر: بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

24 ديسمبر: الجزائر والسودان.. في تمام الساعة 5 مساءً.

28 ديسمبر: غينيا الاستوائية والسودان.. في تمام الساعة 5 مساءً.

28 ديسمبر: الجزائر وبوركينا فاسو.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

31 ديسمبر: غينيا الاستوائية والجزائر.. في تمام الساعة 6 مساءً.

31 ديسمبر: السودان وبوركينا فاسو.. في تمام الساعة 6 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025

الجزائر

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا، أسامة بن بوط، لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، مهدي دورفال، محمد أمين توجاي، زين الدين بلعيد، جاووين حجام، ريان آيت نوري، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، رفيق بلغالي، سمير شرقي.

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، آدم زورقان.

خط الهجوم: رياض محرز، حسام عوار، بغداد بونجاح، أنيس حاج موسى، منصف بكرار، فارس شعيبي، محمد عمورة، إبراهيم مازا، إيلان كبال، عادل بولبينة، رضوان بركان.

Image

بوركينا فاسو

حراسة المرمى: فريد ويدراوجو، هيرفي كوفي، كيليان نيكييما.

خط الدفاع: عبدول آييندي، آدامو ناجالو، ناصر ديجا، عيسى كابوري، إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، ستيف ياجو، أرسين كواسي.

خط الوسط: محمد زوجرانا، سيدريك بادولو، عبدول يودا، ستيفان عزيز كي، إسماعيلا ويدراوجو، جوستافو فابريس سانجاري، إبراهيم بلاتي توري، سعيدو سيمبوري، جوزي تيندريبيوجو.

خط الهجوم: لاسينا سودين تراوري، دانجو واتارا، بيرتراند تراوري، عثماني بودا، محمد كوناتي،جورجي مينونجو، سيرياك إيري، بيير لاندري كابوري.

Image

غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: خيسوس أوونو، أيتور مبلا جيل، مانويل مبارا سابونجا.

خط الدفاع: نيستور سينا بيريز، مارفين خوسيه أنييبوه، باسيليو ندونج، تشارلز ندوويسي أوندو، كارلوس أكابو مارتينيز، ساول كوكو، مايكل نجاه بوسيو، إستيبان أوروثكو فرنانديز، خافيير موم بوهو.

خط الوسط: أليخاندرو بالبوا، عمر ماسكاريل، خوسيه ماشين ديكومبو، جانيك بويلا سام،بيدرو أوبيانج، سانتياجو إنيمي، بابلو جانيه، جايل جويل أكوجو، أليخاندرو مارتين ماسوجو.

خط الهجوم: إيفان إدو سلفادور، دوريان هانزا إيميليو نسويه، خوسيه أنطونيو ميراندا، لويس ميجيل أسوي، لورينزو زونيجا، خوسيه نبيل أوندو.

Image

السودان

حراسة المرمى: علي أبو عشرين، محمد النور، منجد النيل أبوزيد.

خط الدفاع: محمد أحمد سعيد، الطيب عبد الرازق أبكر، مصطفى محمد عبد القادر، ياسر عوض، بخيت نميرة، مازن محمدين، عوض زايد بخيت، أحمد عبد المنعم أحمد، محمد كسرة.

خط الوسط: أبو عاقلة عبد الله محمد، ولي الدين خضر صفور، عبد الرازق عمر طه، عمار كمال الدين، محمد مأمون، صلاح الدين عادل أحمد، شِدّي عز الدين، عمار يونس عبد الله.

خط الهجوم: ياسر مزمل محمد، محمد عبد الرحمن، جوه أوتينيال، أبو بكر مأمون، القوزولي محمد، موسى حسين موسى، محمد تيا أبو دقن.

Image

