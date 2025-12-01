أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في دولة المغرب.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق البطولة، نستعرض لكم قوائم منتخبات المجموعة السادسة ومواعيد المباريات.

وتضم المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا 2025 منتخبات: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

مواعيد مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2025

24 ديسمبر: كوت ديفوار وموزمبيق.. في تمام الساعة 7:30 مساءً.

24 ديسمبر: الكاميرون والجابون.. في تمام الساعة 10 مساءً.

28 ديسمبر: الجابون وموزمبيق.. في تمام الساعة 2:30 عصراً.

28 ديسمبر: كوت ديفوار والكاميرون.. في تمام الساعة 10 مساءً.

31 ديسمبر: الجابون وكوت ديفوار.. في تمام الساعة 9 مساءً.

31 ديسمبر: موزمبيق والكاميرون.. في تمام الساعة 9 مساءً.

قوائم منتخبات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2025

كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا، محمد كوني، ألبان مارك لافون.

خط الدفاع: عثمان ديوماندي، جيسلان كونان، أرمل جونيور زوهوري، أوديلون كوسونو، ويلي أرنو بولي، كريستوفر أوبيري، جويلا دوويه، إيمانويل أجبادو، أوبيتي إيفان نديكا، جان فيليب جبامين.

خط الوسط: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسييه، عمر دياكيتي، أماد ديالو، إبراهيم سانجاري، يان ديوماندي.

خط الهجوم: فاكون بايو، ويلفريد زاها، جان فيليب كراسو، كريست إيناؤ أولاي، سيباستيان هالر، بازومانا توري.

الكاميرون

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، ديفيس إيباسي، سيمون نجاباندويتنبو، إدوارد سومبانج.

خط الدفاع: جونيور باتيست تشاماديو، جونيور تشي مالون، كريستوفر ووه، نهو توولو، جيرزينو نيامسي، دارلين يونجوا، صامويل جونيور كوتو، محمدو ناجيدا، فلافين إنزو بويومو.

خط الوسط: جورج كيفن نكودو، جان إيميل أونانا، بريان مبيومو، كريستيان موجانج باسوجوج، دانيال ناماسو، آرثر أفوم، مارتن نديزي، ميشيل كيمين أوليفييه، كارلوس باليبا، إريك جونيور دينا إبيمبي، أرنولد مايل كامديم.

خط الهجوم: فرانك ماجري، باتريك نجوه سوكو، إيتا إيونج، كريستيان ميشيل كوفاني.

الجابون

حراسة المرمى: أنسي نجوبي ديمبا، فرانسوا بيكال، لويس مبابا.

خط الدفاع: آرون أبيندانجوي، أنطوني أويونو، أليكس موكيتو موسوندا، برونو إيكويلي مانجا، يوهان سيرج أوبانج، جيم أليفيناه، ميك بريندي كيلا أومفيا، جيريمي أويونو.

خط الوسط: كلينش لوفيلو، جويلور كانجا كاكو، أوري ميشيل مبولا، ساماكي نزي باجناما، أندري بييوجو بوكو، ماريو ليمينا، جاك إيكومي، إبراهيم ديدييه ندونج، إدلان راندي إيسانج ماتوتي، إريك بوكوم، أرسين دو ماركولينو، تيدي أفيرلان.

خط الهجوم: رويس أوبيندا، بيير إيمريك أوباميانج، وارن شافي بابيكا، دينيس بوانجا، ماليك إيفونا.

موزمبيق

حراسة المرمى: إرنان ألبرتو سيلواني، كيميس رابيلينا زافالا، إيفان أوروبال.

خط الدفاع: إنفرين ماتولا، برونو ألبرتو لانجا إدملسون جابرييل دوف، رينيلدو إيسنارد ماندافا، إدسون أندري سيتوي، ديوجو دوس سانتوس كابرال.

خط الوسط: فيليسيانو جواو جوني، فيرناندو تشامبوكو، مانويل كامبالا، فيصل عبدل بانجال، جيني كاتامو، جواو بوندي، ألفونسو أمادي، جيلدو فيلانكولوس، ويتنس كويمبو، كينز عبد الله، ريكاردو مارتينز جيماريش، كليزيو باوكوي، شاكيل موماد.

خط الهجوم: إلياس جاسبار بيلِمبي، ستانلي راتيفو، أوسكار بنجامين ميلوكِه ميليتو ألكسندر، شاميتو ألفانديجا، أنجيلو توماس كانتولو.

