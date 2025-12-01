أيام قليلة تفصلنا عن ضربة البداية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، البلد المضيف، جزر القمر، يوم 21 ديسمبر على ملعب، الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

ويبحث منتخب مصر من خلال رحلته إلى المغرب عن النجمة الثامنة، إذ يعد منتخبنا الوطني أكثر المنتخبات تحقيقا للقب برصيد 7 مرات، وكانت آخرهم في نسخة 2010.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم أيضا: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

مواجهات كلاسيكية

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المواجهات الكلاسيكية المثيرة التي وقعت في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ، وكان من بينها مواجهة منتخب مصر مع نيجيريا في نسخة 1963، ومصر مع الكاميرون في نهائي نسخة 2008.

وقال كاف عن المواجهتين الآتي:

مصر ونيجيريا (مباراة الـ9 أهداف)

لا تزال مباراة كأس الأمم الأفريقية عام 1963 بين مصر ونيجيريا مباراةً تاريخية، إذ شهدت حسمًا مذهلاً بتسعة أهداف، نجح الهجوم المصري المتواصل في اختراق دفاع نيجيريا، حيث أبهرت حركة الفراعنة السلسة وإنهاء الهجمات المتقن الجماهير.

بغض النظر عن النتيجة، جسّدت هذه المباراة حماس السنوات الأولى لكأس الأمم الأفريقية، وقدّمت نموذجًا للمباريات الغزيرة بالأهداف، بعد أكثر من 6 عقود، لا يزال يُحتفى بفوز مصر على نيجيريا بنتيجة 6-3 كواحد من أكثر المباريات غزارةً بالأهداف في تاريخ كرة القدم الأفريقية، ولا يزال يُعتبر المباراة الأعلى تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة.

فوز ساحق في 2008

استهلت مصر مشوارها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 بفوز ساحق على الكاميرون بنتيجة 4-2، في مباراة أكدت هيمنتها على كرة القدم الأفريقية خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

كما مهّد هذا الفوز في دور المجموعات الطريق أمام نجاح مصر في البطولة، والذي تُوّج بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي وقتها، ولا تزال هذه المباراة رمزاً للانضباط التكتيكي للفراعنة، وقوة تشكيلتهم، وقدرتهم على إنهاء الهجمات ببراعة خلال واحدة من أكثر الفترات هيمنة في تاريخ كرة القدم القارية بقيادة المعلم حسن شحاتة.