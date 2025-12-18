المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

كاف يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:52 م 18/12/2025
اجتماع للمنتخب

اجتماع تنظيمي لمنتخب مصر مع "كاف"

نظم مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماع تنظيمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، للتعريف بجميع الأمور المتعلقة بلوائح البطولة.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم وموعد وصول المنتخبات وعدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبًا.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة.

ويستهل منتخب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، يوم 22 ديسمبر الجاري.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كاف أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأردن

الأردن

0 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

9

تستانف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg