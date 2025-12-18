كاف يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

نظم مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماع تنظيمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، للتعريف بجميع الأمور المتعلقة بلوائح البطولة.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم وموعد وصول المنتخبات وعدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبًا.

كما تم التطرق خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة.

ويستهل منتخب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، يوم 22 ديسمبر الجاري.