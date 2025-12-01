كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة مصر في كأس أفريقيا 2025

حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على شهادة مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء حصول محمد صلاح على شهادة مشاركة منتخب مصر في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية، خلال الاجتماع التنظيمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي عُقد مساء اليوم، الخميس.

ويحمل صلاح، شارة قيادة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر، وهي المشاركة الخامسة له في تلك المنافسات، ويحلم برفع اللقب لأول مرة في تاريخه.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك على 9 ملاعب مختلفة.

ومن المُقرر، أن يفتتح منتخب مصر مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة زيمبابوي يوم الإثنين المقبل، ثم جنوب أفريقيا يوم الجمعة التالي، ثم أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب مصر هو أكثر الفرق المُتوجة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات، إلا أنه يحلم بالعودة للتتويج بها لأول مرة منذ 15 عامًا، حيث كانت أخر التتويجات في 2010 بأنجولا.