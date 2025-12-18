لعبة إن جيم تطلق أكبر بطولة لأمم أفريقيا

أعلنت إن جيم إطلاق أكبر بطولة مخصّصة لكأس أمم إفريقيا داخل التطبيق، في تجربة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، تتيح للمستخدمين خوض منافسات ممتدة تحاكي أجواء البطولة الحقيقية، وبشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم مشاركة.

وتعتمد البطولة على نظام شامل للتوقعات طوال مشوار كأس الأمم، حيث يستطيع اللاعبون توقع نتائج المباريات واستخدام كروت الجوكر للتحليل العميق:

عدد الكروت، الركلات الثابتة، البلنتيات، الكورنرات، وغيرها من التفاصيل التي تمنح كل لاعب فرصة أكبر للتميز والتقدم في جدول الترتيب.

*جوائز البطولة الإفريقية داخل إن جيم

تقدم إن جيم مجموعة من أكبر الجوائز لمحترفي التوقعات في البطولة، وتشمل:

1️⃣ iPhone 17

2️⃣ PlayStation 5

3️⃣ Samsung A17

4️⃣ من المركز 4 إلى 10.. قميص المنتخب الأصلي

الجدير بالذكر أن تطبيق إن جيم هو أكبر لعبة توقعات في الشرق الأوسط انطلقت في عام 2024 و متاحة الآن في مصر والسعودية وقريباً في الإمارات، وقام بتحميلها أكثر من 100 ألف لاعب.

حمل التطبيق الآن من هنا