كلام فى الكورة
جوائز كبرى وتجربة تفاعلية.. لعبة إن جيم تطلق أكبر بطولة لأمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:58 م 18/12/2025
لعبة إن جيم

لعبة إن جيم تطلق أكبر بطولة لأمم أفريقيا

أعلنت إن جيم إطلاق أكبر بطولة  مخصّصة لكأس أمم إفريقيا داخل التطبيق، في تجربة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، تتيح للمستخدمين خوض منافسات ممتدة تحاكي أجواء البطولة الحقيقية، وبشكل مجاني بالكامل دون أي رسوم مشاركة.

وتعتمد البطولة على نظام شامل للتوقعات طوال مشوار كأس الأمم، حيث يستطيع اللاعبون توقع نتائج المباريات واستخدام كروت الجوكر للتحليل العميق:

عدد الكروت، الركلات الثابتة، البلنتيات، الكورنرات، وغيرها من التفاصيل التي تمنح كل لاعب فرصة أكبر للتميز والتقدم في جدول الترتيب.

*جوائز البطولة الإفريقية داخل إن جيم

تقدم إن جيم مجموعة من أكبر الجوائز لمحترفي التوقعات في البطولة، وتشمل:

1️⃣ iPhone 17

2️⃣ PlayStation 5

3️⃣ Samsung A17

4️⃣ من المركز 4 إلى 10.. قميص المنتخب الأصلي

الجدير بالذكر أن تطبيق إن جيم هو أكبر لعبة توقعات في الشرق الأوسط انطلقت في عام 2024 و متاحة الآن في مصر والسعودية وقريباً في الإمارات، وقام بتحميلها أكثر من 100 ألف لاعب.

حمل التطبيق الآن من هنا

كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا لعب إن جيم

