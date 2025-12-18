يستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن العودة بالنجمة الثامنة ووضعها على قميص الفراعنة من الأراضي المغربية.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر على القمة

كُشف النقاب أخيرًا عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا، حيث تبلغ قيمة منتخب مصر، 136.40 مليون يورو، وهو رقم يضعه ضمن أغلى 10 منتخبات.

لكن ماذا عن المجموعة الثانية فقط؟ قيمة منتخب مصر التسويقية، تتفوق على الثلاثة مجمتعين، لأن قيم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، تقدر بـ 107.28 مليونًا، أي أن هناك تفوق لصالح الفراعنة يبلغ 29 مليونًا.

من التفوق الواضح والكبير لمنتخب مصر نفسه، عليك أن تنظر إلى عمر مرموش، صاحب الـ65 مليون يورو، فهو يتفوق على كل لاعبي المنتخبات الأربعة بالكامل (111 لاعبًا)، ويليه أسطورة ليفربول محمد صلاح بقيمة 30 مليون يورو.

التفوق الرقمي الذي من المتوقع أن ينعكس فنيًا داخل المستطيل الأخضر، لا يتوقف عند ذلك، لأن 5 لاعبين من منتخب مصر، تبلغ قيمتهم مجمتعة 104.4 مليون يورو، أي بفارق 2.88 مليونًا، عن قيم المنتخبات الثلاثة مجتمعة معًا.

أرقام كبيرة للغاية تعكس مدى الفجوة والجودة التي يتمتع بها منتخب مصر، كقيمة له تجعله متفردًا، أو كلاعبين من طراز فريد ومكانة بين نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

حيث تتحول الأنظار إلى أكادير ومشاهدة منتخب مصر بنجومه وجهاز الفني، يدافعون بقميص الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم، لاسترداد المكانة الحقيقية واقتناص النجمة الثامنة بعد غياب 15 عامًا.