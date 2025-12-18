المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

بفارق 29 مليونا.. مصر في مكانة رفيعة.. ومرموش يتفوق على 111 لاعبا (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:59 م 18/12/2025 تعديل في 08:09 م
عمر مرموش ومصطفى محمد

احتفال عمر مرموش مع مصطفى محمد

يستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحثًا عن العودة بالنجمة الثامنة ووضعها على قميص الفراعنة من الأراضي المغربية.

كأس الأمم الأفريقية 2025، من المقرر أن تنطلق يوم 21 من ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من شهر يناير لعام 2026 القادم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية خلال كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، ويفتتح مبارياته مع الأخير، يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر على القمة

كُشف النقاب أخيرًا عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا، حيث تبلغ قيمة منتخب مصر، 136.40 مليون يورو، وهو رقم يضعه ضمن أغلى 10 منتخبات.

لكن ماذا عن المجموعة الثانية فقط؟ قيمة منتخب مصر التسويقية، تتفوق على الثلاثة مجمتعين، لأن قيم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، تقدر بـ 107.28 مليونًا، أي أن هناك تفوق لصالح الفراعنة يبلغ 29 مليونًا.

من التفوق الواضح والكبير لمنتخب مصر نفسه، عليك أن تنظر إلى عمر مرموش، صاحب الـ65 مليون يورو، فهو يتفوق على كل لاعبي المنتخبات الأربعة بالكامل (111 لاعبًا)، ويليه أسطورة ليفربول محمد صلاح بقيمة 30 مليون يورو.

التفوق الرقمي الذي من المتوقع أن ينعكس فنيًا داخل المستطيل الأخضر، لا يتوقف عند ذلك، لأن 5 لاعبين من منتخب مصر، تبلغ قيمتهم مجمتعة 104.4 مليون يورو، أي بفارق 2.88 مليونًا، عن قيم المنتخبات الثلاثة مجتمعة معًا.

أرقام كبيرة للغاية تعكس مدى الفجوة والجودة التي يتمتع بها منتخب مصر، كقيمة له تجعله متفردًا، أو كلاعبين من طراز فريد ومكانة بين نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

حيث تتحول الأنظار إلى أكادير ومشاهدة منتخب مصر بنجومه وجهاز الفني، يدافعون بقميص الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم، لاسترداد المكانة الحقيقية واقتناص النجمة الثامنة بعد غياب 15 عامًا.

مباراة مصر القادمة
مصر منتخب مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نابولي

نابولي

0 0
ميلان

ميلان

14

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg